Välbe om bingo-OL: – Tenk å være så uheldig som de to norske løperne

– Det blir ingen gode olympiske leker, det ser jo ut som det blir bingo hvem som kommer til Kina, sier Russlands skipresident Jelena Välbe til TV 2.

Russerne har bodd på samme hotell som det norske langrennslandslaget i italienske Seiser Alm.

Etter at sprinttrener Arild Monsen testet positivt mandag, har de følt seg utrygge.

– Den nyheten kom som et sjokk på oss. Og vi følte at det riktige er å finne er nytt bosted, forklarer den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko til TV 2.

Løperne bor nå på et mindre hotell i nærheten.

– Her er det færre folk. Nå håper jeg ingen flere blir smittet, veldig trist med de to norske løperne, understreker Borodavko.

RØMTE: Jurij Borodavko og de andre russerne byttet hotell etter at det ble påvist smitte i den norske leiren. Foto: Ernst A. Lersveen.

Det russiske laget flyr fra Milano til Kina lørdag 29. januar.

Tidligere onsdag uttalte langrennssjef Espen Bjervig at det hadde vært riktig å utsette OL i Beijing. Tonen er den samme hos Jelena Välbe.

– Det hadde vært bedre å utsette lekene ett år i håp om at smittesituasjonen var bedret. Men det er selvfølgelig for seint. Tenk å være så uheldig som de to norske løperne, sier Russlands skipresident.

Hun sikter til Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng, som har fått tilbake positive prøvesvar på PCR-tester.

Smitteveien er ukjent. Landslagslege Øystein Andersen sa tidligere onsdag t det er for tidlig å konkludere med hvorvidt OL ryker for duoen.

Første langrennsøvelse for kvinnene er 5. februar. Herrene skal i aksjon 6. februar.