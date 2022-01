I fjor lanserte Mercedes sitt elektriske flaggskip: EQS. Nå er det duket for en helt spesiell variant av denne. EQS 53 4Matic+ er nemlig den første helelektriske modellen fra Mercedes-AMG.

Nå er det åpnet for bestilling – og startprisen er på 1.304.000 kroner.

Mercedes nye råskinn har en effekt på opptil 761 hestekrefter. Med andre ord nøyaktig samme som Porsche Taycan Turbo S.

De første utgavene forventes på norske veier allerede i første kvartal i 2022.

Rask

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, som altså er det fulle navnet, har en kraftig elektrisk drivlinje med to motorer fordelt på for- og bakakselen.

Grunnversjonen oppnår en maksimal totaleffekt på 658 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 950 Nm.

Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t går unna på 3,8 sekunder med et batterinivå på minst 80 prosent. Maksimal hastighet er begrenset til 220 km/t.

Lynrask

Med AMG Dynamic Plus-pakke, som er tilgjengelig som tilleggsutstyr, øker den maksimale effekten til 761 hestekrefter i Race Start-modus med boost-funksjon. Det maksimale dreiemomentet er da på opptil 1.020 Nm.

Med denne pakken går 0 til 100 km/t på 3,4 sekunder, så lenge batterinivået er på minst 80 prosent. Toppfarten er begrenset til 250 km/t.

Regenereringseffekten er på opptil 300 kW under optimale forhold. Sjåføren kan velge nivå av regenerering ved å bruke hendlene bak rattet.

Egne felger, en liten spoiler på bakluka og annerledes bakfanger er blant de diskret designgrepen som skiller AMG-utgaven fra en vanlig EQS.

Rekkevidde

Litium-ion-batteriet er på 400 V og har en kapasitet på 107,8 kWh. Et stort og bærekraftig fremskritt er oppnådd i cellekjemien, hvor andelen kobolt er redusert til ti prosent. Batteristyringssystemet er også konfigurert spesielt for AMG.

I kjøremodusene Sport og Sport+ er fokuset på ytelse, mens i komfortmodus er fokuset på rekkevidde. Batteristyringen tillater skybaserte oppdateringer (OTA).

Rekkevidden oppgis til mellom 528 og 586 kilometer, avhengig av utstyr.

300 kilometer på 19 minutter

Bilen kan hurtiglades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW med ladeboks via den kraftige ombordladeren.

En rekkevidde på nye 300 kilometer (WLTP) kan lades opp på kun 19 minutter, under idelle forhold.

Ladetiden effektiviseres med såkalt intelligent termisk styring. Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring, slik at bilen når det ideelle temperaturvinduet på en hurtigladestasjon, noe som muliggjør raskere lading.

Ikke lydløs

Lyden er for mange en viktig del av AMG-opplevelsen. EQS 53 4MATIC+ som tilfører en ny, kraftig lyd til den elektriske kjøringen.

Lydsystemet bruker spesielle høyttalere og en lydgenerator for å skape en spesiell lydopplevelse i to versjoner: "Authentic" eller "Performance".

Den eksklusive AMG Sound Experience genereres både innvendig og utvendig.

Interiøret domineres av den digre, tredelte infortainmentskjermen. Rattet har to belyste AMG-knapper.

Avansert 4x4

De to elmotorene kan reguleres uavhengig av hverandre, og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet, med mulighet for justeringer, om nødvendig. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir en mye raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk.

AMG har også utviklet et luftfjæringssystem som kombinert med adaptive justerbare dempere og bakakselstyring er standard.

Som i AMG GT 4-dørs Coupé, baserer luftfjæringen til EQS 53 4MATIC+ seg på et system med flere kammer, kombinert med adaptiv og elektronisk justerbar demping.

AMG-utgaven får for øvrig de samme tre skjermene under en glassflate – som kalles MBUX Hyperscreen.

PS: Med tanke på at dette trolig er siste år med fullt avgiftsfritak på elbiler, kan det være lønnsomt å sikre seg denne før nyttår. Det er ventet at elbiler med pris over 600.000 kroner vil få avgifter fra 1. januar. Og med startpris på over 1,3 millioner, vil det bety et solid momspåslag for denne bilen fra årsskiftet.

