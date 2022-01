Grini om håndballgutta: – Den styggeste mentale kollapsen jeg har sett

Øverst ser du hvordan Norge raknet mot Sverige

Den norske medaljedrømmen i håndball-EM ble knust 15 sekunder før slutt mot Sverige da Valter Chrintz satte inn 24-23 på straffekast.

Norge ledet med fem mål til pause og var fire mål foran med seks minutter igjen, men Christian Berges menn må ta til takke med kamp om femteplassen.

– Dette var den styggeste mentale kollapsen jeg har sett noen gang, skriver den tidligere håndballstjernen Kjersti Grini i sosiale medier.

Grini, som for tiden er aktuell som deltaker i «Farmen kjendis» på TV 2, mener det oste frykt av både spillere og trenere i det siste kvarteret av kampen.

– Jeg blir veldig skuffet spesielt når vi spiller mer enn bra nok i tre kvarter, og egentlig har kampen i vår hule hånd, og så glipper det så forferdelig over hele linja mentalt. De blir mye reddere for å tape enn de har lyst og guts til å vinne, sier Kjersti Grini til TV 2 dagen etter EM-kollapsen mot svensken.

KRITISK: Landslagslegenden Kjersti Grini er skuffet over håndballgutta etter at det raknet i sluttminuttene mot Sverige tirsdag kveld. Hun er for tiden aktuell med TV 2 -programmet Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / NTB

– Ingen tar tak før det er for sent

Grini er kritisk til disponeringene til landslagssjef Christian Berge.

– Jeg har vært frustrert tidligere i mesterskapet over hvordan laget brukes. Man bruker ikke troppen bra i det hele tatt i den viktigste kampen. De gjør det til dels i første omgang og det er derfor sjokket blir så stort i andre omgang når det stivner og ingen tar tak før det er for sent, mener Grini, og trekker frem at lagets egenskaper og kvalitet er viktigere enn den enkelte spilleren.

– Jeg synes gjennom årene med Berge som landslagssjef har vi endelig sett et lag som fighter og blør for de samme prinsippene sammen, men det har vært skuffende nå. Jeg synes vi stagnerer i flere deler av spillet, spesielt ankomstfasen. Det er bare nøling og usikkerhet. Angrepsspillet er veldig stillestående med de som før var gode til å spille sammen, sier Grini.

SKUFFET: Norges landslagssjef Christian Berge. Foto: Annika Byrde / NTB

Christian Berge deltok ikke på onsdagens pressetreff. I innkallingen sto det at en trener og tre spillere skulle stille, men det ble kun landslagslege Thomas Torgalsen som følge av at Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud testet positivt for koronaviruset etter Sverige-kampen.

– Det var noen matchavgjørende øyeblikk da vi egentlig hadde føringen, men hvor vi gjorde det vanskelig for oss selv. Vi hadde føringen og fikk stress på oss, men klarte ikke å ta av presset. Det ble veldig mye individuelt i angrepsspillet, hvor vi prøvde å få bevegelser til å komme. Egentlig hadde vi momentumet, så fikk dem det, så ble det stress. Jeg må se det på video, sa Berge til Viaplay like etter kampslutt i Bratislava.

Sander Sagosen sa til TV 2 etter kampen at Norge ble nølende da de misbrukte store sjanser mot slutten. Magnus Gullerud mente håndballgutta begynte å tvile da de tekniske feilene kom.

– Berge stivner

Grini mener Berge ikke brukte EMs beste nordmenn nok. Hun trekker spesielt Sander Øverjordet, som hun ville sett mer av mot Sverige.

VERDENSMESTER: Kjersti Grini vant VM-gull med Norge i 1999. Foto: Morten Holm / NTB

– Berge stivner like mye som spillerne på banen og tør ikke gjøre de endringene som burde vært gjort, sier Grini.

– Når skuldrene blir høye og man ser at de er redde for å tape, er det mentale faktumet det viktigste. Da er det ikke tiden for å komme med lange detaljforklaringer om hva man skal kjøre i det neste angrepet. Som spiller forsterker det stresset i hodet hvor man beholder den dårlige følelsen og i tillegg må forholde seg til det som blir gitt beskjed om. Det funker ikke, fortsetter hun.

Berge var naturligvis skuffet etter kampen.

– De begynte å få momentum og ta igjen mål etter mål, men vi skal likevel være kaldere enn det vi klarte å være, sa landslagssjef Berge.

TV 2s håndballekspert Bent Svele forklarer kollapsen slik:

– Det har mye med tilfeldigheter å gjøre. Jeg synes det var en håndballkamp som hadde to like omganger, men hvert sitt lag hadde hver sin omgang. Norges førsteomgang var fantastisk med godt forsvarsspill og målvaktspill, så kommer svenskene ut i andreomgang og setter på Peter Johannesson som stenger buret. Han har 70-80 prosent de første ti minuttene. Der vi kunne avgjort kampen, stenger han buret. Så får vi gummiarmer mot slutten der og taper 6-1 de siste minuttene, og det er ikke godt nok, sier Svele.