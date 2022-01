Snakker ut om forholdet til Røkke

– Førsteinntrykket mitt av Kjell Inge var en urkraft, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, i TV 2-programmet Bare business.

– Utålmodighet, gjennomføringskraft og målrettethet var førsteinntrykket. Det er fortsatt utgangspunktet for dialogen vi har hver eneste dag, sier Eriksen.

De to ble kjent på 1990-tallet, da Eriksen ble Røkkes advokat i advokatfirmaet BAHR. Gjennom årene ble de to tette samarbeidspartnere, i den stadige utvidelsen av Akers industriimperium innen fiske og olje- og offshorenæring.

I 2009 hentet Røkke Eriksen til å bli konsernsjef for Aker. Røkke selv er hovedeier og styreleder.

– Krangler dere innimellom?

– Nei, vet du hva. Vi har jobbet sammen i mer enn 25 år, og vi har enda ikke kranglet. Og jeg håper og tror at vi heller aldri kommer til å gjøre det, fordi vi har en gjensidig respekt, sier Eriksen.

– Han er jo litt hissig. Du har aldri vurdert å si opp?

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, er gjest i Bare Business. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nei, jeg har ikke hatt noen grunn til det. Jeg har sett engasjementet og temperamentet i andre sammenhenger, men det har aldri gått ut over meg. Og det er jo en styrke i urkraften som ligger i det temperamentet, sier Eriksen.

Strømpriser

I Bare business forteller Eriksen om sitt forhold til Røkke - men også det Aker nå fokuserer mye på: Havvind.

Midt i en vinter preget av rekordhøye strømpriser, går debatten om regjeringen skal gi grønt lys for utbygging av havvindmølleparker i norsk farvann for å øke strømproduksjonen. Selskaper som ønsker å delta i utbyggingene, som Aker, har lenge sagt at det haster å komme i gang:

– Havvind er en fantastisk mulighet til for Norge. Både for den kompetansen vi har i norsk industri, og de vindressursene vi har på norsk sokkel, sier Eriksen.

Det er likevel stor uenighet om kablene fra vindmølleparkene, såkalte hybridkabler, skal gå til Europa. Motstanderne mener at det kan føre til at denne strømproduksjonen da hovedsakelig blir solgt til utlandet, og i mindre grad bidrar til strømforsyningen til norske forbrukere og bedrifter.

Kabler til utlandet?

Slike også langs norskekysten? Flytende havturbiner utenfor Peterhead på Skottlands østkyst. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Dette er en vanskelig debatt nå som strømprisene er høye. Men det må være mulig å finne løsninger som innebærer at elektrisitet som produseres på norsk sokkel gjennom havvindparker, går til forsyning av norske forbrukere og norske bedrifter når behovet er der. Overskuddskraft kan likevel selges til det europeiske markedet, sier Eriksen.

– Men noen vil tenke at dette blir nok en kabel til utlandet, som er til det beste for strømforsyningen ute i Europa, men ikke så godt for Norge?

– Ja, det må vi unngå. Utbygging av havvind på norsk sokkel er avhengig av et samarbeid med norske myndigheter om rammevilkår og om flyten - og med subsidier på de første utbyggingene. Da er det viktig at det er viktige norske hensyn som får prioritet. Det kan være elektrifisering av olje- og gassproduksjonen, men også kraftforsyning til norske forbrukere og bedrifter, sier Eriksen.

Fisk og fugleliv

Det er også debatt om vindmølleparker i havområder kan være skadelig for fiskegyting og for fuglelivet. Området Sørlige Nordsjø II, der Aker ønsker å bygge ut havvindmøller, er kjent som et viktig gyteområde for torsk.

Det er planer om havvindutbygginger i andre områder som er svært viktige for migrasjonen av trekkfugler.

– Vet man nok om miljøhensyn ved havvindutbygginger?

– Det er hensyn som Aker er veldig opptatt av, og som vi gjennom alle år har vært flinke til å forvalte. Det er en selvfølge å foreta grundige konsekvensutredninger både internt og i samarbeid med myndighetene og andre, sier Eriksen.

– Men du sier at det trengs grundige konsekvensutredninger, men likevel sier du at det haster med en politisk beslutning?

– Ja, og dette lar seg forene. Ny teknologi er også hjelpsomt her, for å kartlegge og forstå hensynet både til fiskeressurser og til fuglebestanden, sier Øyvind Eriksen.

