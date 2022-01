Mesterhjernen som dolket Boris Johnson i ryggen

Det stormer nok en gang rundt Boris Johnson. Denne gangen etter avsløringene om fester i Downing Street. Mange briter er rasende, andre er skuffet.

Han har blitt bedt om å gå av sine egne, mens andre tilsynelatende fortsatt støtter ham - og én tidligere betrodd kollega har for lengst vendt ham ryggen.

Nå straffes statsministeren for å ikke ha valgt sin nærmeste krets med omhu.

– Han blir ikke bare kritisert for å ha sviktende dømmekraft, men også for å velge veldig lite erfarne rådgivere, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg, til TV 2.

Han er førstelektor ved Universitetet i Oslo, og forteller at en britisk statsminister har en helt annen og uformell rolle enn det vi er kjent med fra skandinavisk politikk.

– I det britiske systemet er det politiske også personlig i den styrende krets, forklarer han, og legger til:

– Det er ikke til å unngå at personlige relasjoner har masse å si for hva som blir politikk.

Eksrådgiveren som hjalp ham til makten er ikke lenger en del av Johnsons nærmeste krets, men en fiende. En outsider med en personlig agenda: Et ønske om et oppgjør med Boris Johnson.

Former Number 10 special advisor Dominic Cummings walks out of his house to speak to the press in London on January 24, 2022. - British Prime Minister Boris Johnson lied to parliament when he claimed he did not know of his staff's plans to hold a drinks party during lockdown, his former aide Cummings has said. Johnson is battling damaging allegations that he and staff attended boozy events during lockdowns, prompting public and political fury, and an investigation by senior civil servant Sue Gray. (Photo by Tolga Akmen / AFP) Foto: TOLGA AKMEN – Hvis vi snakker, vil statsministeren finne på tull og spinne det til media, og du og jeg vil begge få problemer. Det sa Dominic Cummings til Sue Gray, som undersøker festene i Downing Street, da hun skulle intervjue ham mandag.

Gray leder granskningsarbeidet rundt de påståtte festene og bruddene på koronareglene i Downing Street. I britiske medier omtales bare undersøkelsen som Gray-rapporten.

Mandag nektet Cummings å la seg intervjue muntlig, og skal ha gitt sin forklaring skriftlig.

«Da vil ikke Boris Johnson ha flere sjanser til å lyve», hevdet han.

For Cummings mener Johnson lyver om hva han visste om hagefestene i Downing Street 20.mai 2020. Da ble 100 ansatte invitert til å ta med egen drikke samtidig som Storbritannia var stengt ned.

Kritikken haglet mot Johnson, og uken før svarte statsministeren på kritikken i Underhuset.

– Jeg trodde det var et jobbarrangement, forsvarte han.

Men da kontret den tidligere rådgiveren med å hevde at Johnson slettes ikke snakket sant.

– Statsministeren visste om invitasjonen, han visste det var en drikkefest, han løy til Parlamentet, skrev Cummings på Twitter.

Ifølge Storbritannia-ekspert Bratberg er det å dolke sin tidligere sjef i ryggen en åpenbar og viktig del av Cummings sin agenda.

Cummings' kritikere mener han er drevet av hevn mot Johnson, og sier han ikke vil hvile før Johnson må gå av som statsminister, skriver BBC.

– Cummings var en betrodd rådgiver av Johnson, så alt han kommer med kan være skadelig for Downing Street, Boris Johnson og Det konservative partiet, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, til TV 2.

Interne intriger

Cummings har ikke gått stille i dørene siden han fikk sparken i november i fjor. Han har uttalt at statsministeren mangler både kompetanse og integritet, og har anklaget ham for en rekke andre forhold.

Sjeldent har en tidligere rådgiver kommet med så mange mulige skadelige avsløringer om en sittende statsminister.

– Cummings er på hevntokt etter at han ble avskjediget, sier Mustad.

En intern maktkamp førte til at han forlot Downing Street. Det er også påstander om uenighet med statsministerens daværende forlovde.

– Vi vil nok ikke få vite helt hva som skjedde, men det har nok noe med Johnsons daværende forlovede og hvordan dette er sydd sammen med hans politiske liv, sier Bratberg.

Boris and Carrie Johnson are seen in the garden of 10 Downing Street, after their wedding, in London, Britain May 29, 2021. Picture taken May 29, 2021. Rebecca Fulton/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY Foto: POOL Carrie Symonds giftet seg med Boris Johnson i mai i fjor. Hun hadde et ønske om at partiet skulle gå i en mer moderat retning.

Ifølge Bratberg hadde hun ikke bare et ønske om å mykne opp partiet, men også et ønske om at partiet fikk en grønnere agenda.

– Hun kunne ikke fordra den kyniske agendaen, som Cummings representerte.

– Han hadde kommet for nær forloveden, og Johnson kunne jo ikke ofre forloveden, sier Mustad.

— Splitter og skaper fiender

Dominic Cummings var en strateg, som dannet et sterkt bånd til Boris Johnson. Han ledet «Vote Leave-kampanjen» og kampen om å få Storbritannia ut av EU.

Med slagsordet «Take back controll», ble Cummings stadig mer populær.

Dominic Cummings, special advisor for Britain's Prime Minister Boris Johnson reacts as he arrives at his house in London following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), London, Britain, May 25, 2020. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES OF THE DAY Foto: HANNAH MCKAY – Han er en mann som splitter og skaper fiender. – Og har mange eksentriske ideer, sier Bratberg.

– Cummings var på mange måter mesterhjernen bak Brexit, forklarer Bratberg.

Etter Brexit fikk han derfor en sterk posisjon i Downing Street.

– Johnson skjønte at han kunne bruke samme bulldozer-strategi og gjøre alle konservative velgere til Brexit-velgere. Det så ut til å være et vinnerprosjekt.

Cummings ble derfor en viktig brikke i Boris Johnsons startperiode ved makten.

Men Cummings er også svært kontroversiell. Han har hatt en uvanlig vei inn i politikken. Ifølge Bratberg har han aldri vært folkevalgt og har heller ikke fullført et vanlig utdanningsløp.

– Mange er skeptiske til det, og det har også blitt reist tvil rundt hans egen moral.

TOPSHOT - Number 10 special advisor Dominic Cummings arrives home in London on May 25, 2020, after giving a press conference answering allegations he and his family broke the rules when they travelled from London to Durham while the nation was under full-lockdown to curb the spread of COVID-19. - British Prime Minister Boris Johnson's top adviser Domonic Cummings said Monday he acted "reasonably and legally" despite mounting pressure on him to resign for allegedly breaking coronavirus lockdown rules. "I don't think there is one rule for me and one rule for all people," Cummings told reporters in his first official press conference on the job. "In all circumstances, I believe I behaved reasonably and legally." (Photo by Tolga AKMEN / AFP) Foto: TOLGA AKMEN Han har også stått i sine egne politiske skandaler. I mai 2020 reiste han 40 mil til Durham etter å ha fått påvist koronasmitte.

Utflukten fikk ingen juridiske konsekvenser.

– Så er påstandene til Cummings troverdige?

– Folk ser to tidligere venner, som nå er uvenner. Jeg tror nok opinionen ser på dette med et skråblikk og tenker at begge har hevnmotiver her. Det er nok flere sider av denne saken, sier Mustad.

– En fiendes fiende er min venn

Cummings sine påstander om Johnson går inn i rekken av kritikk mot statsministeren i påvente av Gray-rapporten. Til tross for Cummings' svartmaling av Johnson, er det ikke sikkert det blir utslagsgivende for statsministerens tid ved makten.

– Det kan slå begge veier, som at en fiendes fiende er min venn. Hvis Cummings er fiende av statsministeren, vil de kanskje i alle fall ikke være alliert med Cummings, sier Bratberg.

– Jeg tror folk ser to kamphaner som har behov for å gjenopprette sin egen ære og posisjon, forklarer Mustad.

De to Storbritannia-ekspertene er helt enige om at Boris Johnson ikke ville være den samme uten hans tidligere venn.

– Jeg tror ikke Johnson er i stand til å navigere så presist. Politikeren Boris Johnson ville nok ikke sett slik ut uten ham, sier Bratberg.

– Boris Johnson er armer og bein, mens Cummings er en strateg og planlegger uten sidestykke, som Johnson trengte, sier Mustad.

Foto: Daniel Leal- Olivas/ AFP, Henry Nicholls/Reuters, Tolga Akmen/AFP, Rebecca Fulton/Reuters, Hannah McKay/Reuters.