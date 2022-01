Det ble kun én uke inne på den lille husmannsplassen Søndre Størholdt for komiker og skribent Shabana Rehman (45).

I utgangspunktet kunne oppholdet vært slutt allerede to dager etter ankomst, men siden influenser Martine Lunde (25) valgte å trekke seg, slapp Rehman å kjempe om en plass på «Torpet kjendis».

– Jeg fikk tidenes hakeslepp da Martine sa at hun ville hjem. Jeg var så klar for kamp, og hadde valgt kniv. Ingen av dem fortalte meg noe om Martines ønske før konkurransen skulle skje, selv om alle visste at hun ville trekke seg, forteller Rehman til TV 2, like etter at hun har forlatt 1922-tilværelsen.

Blandede følelser

Hun innrømmer at Lundes avgjørelse ga blandede følelser.

– En side av meg ville trøste Martine og en annen var veldig glad for å få bli, men det ble en veldig fin avskjed med henne, bedyrer Rehman.

VILLE HJEM: Martine Lunde ville hjem til familien, og valgte å trekke seg fra Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen / TV 2

Nå trodde både hun og de andre Torpet kjendis-deltakerne, influenser Marna Haugen (40) og tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, at de kunne senke skuldrene noen hakk. Slik ble det ikke.

Kort tid etter at Lunde hadde reist hjem, marsjerte nemlig TV-kokk og «Farmen kjendis»-utfordrer Ole Martin Alfsen (52) inn på tunet. Rehman forsto raskt at det var hun som måtte ut i kamp, og var egentlig overbevist om at oppholdet var over – før Alfsen valgte gren.

Se utfallet av konkurransen i videovinduet øverst i saken.

– «Nå er jeg ferdig», tenkte jeg. Men så valgte han presisjon som gren, og jeg kan presisjon. Jeg fortsatte mitt «symaraton» inne på Torpet, og har blitt god på øyemål. Jeg sydde alt for hånd og klipte opp rette vinkler uten verktøy, så jeg hadde en fair sjanse i konkurransen, forklarer Rehman.

– Lureoppgave

Det var likevel kokken som vant over «syersken» denne gangen, da én av Alfsens spikre satt nesten midt i den ene blinken.

TRAFF BLINK: Ole Martin Alfsen var veldig nære midten av blinken. Dette holdt i massevis for å fortsette tilværelsen på Torpet kjendis. Foto: Skjermdump / TV 2

– Jeg var stolt over at jeg ikke var helt ute på de ringene under konkurransen. Jeg hadde dog forventet at noen av spikrene hadde truffet. Den oppgaven er utfordrende – det er en lureoppgave. To av spikrene var jeg nære, men på den tredje ble jeg lurt av at det var speilvendt, forklarer hun.

45-åringen ser tilbake på Torpet-oppholdet som en fantastisk opplevelse, og mener et slikt opphold burde vært tilgjengelig for flere.

– Torpet burde være konfirmasjonsgave til alle konfirmanter. Det har vært en fantastisk uke og en sterk, sanselig opplevelse. Hele Farmen-eventyret var et meget spennende sosialt eksperiment, hvor jeg har lært meg selv å kjenne litt bedre. Så jeg går ut med en god følelse: Jeg er ikke en dårlig taper, men en veldig happy taper, sier hun og ler sin karakteristiske, trillende latter.

Savnet én ting

Selv om hun trivdes godt uten 2022s stress og mas, innrømmer hun at hun måtte kompensere for en av lidenskapene 100 år tilbake i tid.

– Jeg hadde ikke skrivesaker, og det var veldig uvant, for jeg er vant til å skrive. Så det ble noen skjerf, for å si det slik. Det tøt ut av strikkepinnene, så jeg tror jeg har rukket å strikke tre skjerf og to Farmen-gensere til søsteren min sin baby. Jeg strikket nesten i søvne, utbryter Rehman.

FIRE BLE TIL TRE: Nå består Torpet kjendis av Marna Haugen, Ole Martin Alfsen og Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, etter at Shabana Rehman måtte reise hjem. Foto: Skjermdump / TV 2

– Er det noe du virkelig har savnet der inne, da?

– Jeg har savnet en soleklar ting inne på Farmen: Q-tips! Som jeg savnet det! Vi fikk beskjed om å finne oss en pinne med saueull, men det funket jo ikke – ulla satte seg fast i øret! Da jeg kom ut så var det en ganske god følelse å få brukt q-tips, svarer hun, og ler høyt.

Har en favoritt

Rehman fikk god kjemi med samtlige av Torpet kjendis-kompanjongene, så hun synes det er vanskelig å si hvem som drar i land seieren.

– Jeg har mest tro på Marna, men Ole Martin er et «wild card». Han er veldig smart, men jeg tror at Mini har mest motivasjon, sier hun, før hun legger til:

TRO PÅ MARNA: Shabana Rehman tror Marna Haugen har en god sjanse til å komme seg inn på Farmen kjendis-gården. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Min favoritt er Mini, med tanke på den forvandlingen han har gjennomgått. Nummer to kommer Marna.

Rehman sikter til at hun har sett en veldig positiv utvikling hos Mini etter oppholdet på Søndre Størholdt.

– Da han var inne på Farmen, så var han en sinnatagg og en dårlig taper. I løpet av denne uka så har jeg sett en mann i transformasjon. En godslig bestefar poppet plutselig ut. Plutselig ble Mini den i gruppa som skapte god stemning, forteller hun.

Kviet seg for å spørre – så får hun svar

– I lykkerus

Hun ble særlig fornøyd da hun kunne bidra til at fotballegenden åpnet seg for nye ting.

– Han kunne fortelle at han ikke spiste løk, og siden vi ikke hadde så mye krydder og andre ting her inne, ble vi litt rådville. Til slutt så karamelliserte jeg løken, og for første gang i sitt liv spiste han det – og likte det. Jeg må jo innrømme at jeg ble i lykkerus over et slikt framskritt inne i denne bobla, sier Rehman stolt.

IMPONERT: Shabana Rehman er veldig imponert over den siden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen viste av seg selv inne på Torpet kjendis. Foto: Skjermdump / TV 2

Til nå har Torpet kjendis vært en ganske fredfull sfære, men Rehman tror den kommende uka vil bli tøffere – både på oppdrags- og konkurransefronten.

– De har tatt på seg et stort oppdrag. Å bygge drivhus med 16 vinduer – det har de lovet mentor, så det var dristig. Jeg regner med de kommer til å være veldig opptatt med det. Marna har stålkontroll på gutta, så hun kommer til å være snekkersupervisor. Men jeg tror at det vil være et høyere press der inne nå enn det har vært, avslutter Rehman.

