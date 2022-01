Chirag Rashmikant Patel (37) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (37) slipper nå første del av sitt nye prosjekt som har fått navn Omar Sheriff, hvor de blander stilarter på en måte de aldri har gjort før.

Det må pandemien og den påfølgende isolasjonen ta noe av skylden for.

Egen boble

De har ikke bare vært i en boble mentalt, men inne i et studio i praktbygget Festiviteten i Skien, hvor de har laget både film og musikk til prosjektet.

– Det er kanskje det som skjer når man er i en egen boble og ikke er i kontakt med andre mennesker, etter hvert så føler man seg veldig fri. Føler man kan gjøre hva man vil, sier Magdi om prosjektet.

EGEN BOBLE: Magdi og Chirag ute av boblen og intervjues av TV 2. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Chirag legger til:

– Før, da alt var åpent, så møtte man så mange mennesker at man skjønte at jeg må faktisk måtte skrive noe de skjønner. Nå som vi har vært så mye alene, har vi skrevet ting bare vi skjønner, sier Chirag.

SHERIFF: Chirag i rollen som Sheriff i låta «IBOPROFEN». Foto: Akam1k3

Drømmeprosjekt

I prosjektet Omar Sheriff hører du gutta drømme seg helt bort, til stadionkonserter i India og som underholdning i libanesiske bryllup. Bygget i Skien fungerte etterhvert som en portal ut til resten av verden.

Som følge av å ha vært mer adskilt fra verden enn tidligere, har de skrevet låter uten å måtte begrense seg eller være overtydelig.

MAGDI: Magdi spiller rollen som Omar i filmen. Foto: Akam1k3

– Hele det visuelle prosjektet handler om at man sitter i Skien, kanskje også litt fast, også kreativt som er noe av konseptet i filmen. Men så bestiller jeg en maskin som gjør at vi kan drømme oss bort, hvor vi får inspirasjon. Vi har jobbet uten regler, og det har blitt en miks vi ikke har testet før, forteller Magdi til TV 2.

GODE VENNER: Magdi og Chirag har hatt et nært vennskap siden 1998. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Oslo Spektrum-konsertene

Karpe-gutta håper på flokkimmunitet og at 100.000 fans skal få oppleve det sjukeste liveshowet på norsk jord i august i år. Kultur-Norges fulle stans under pandemien har preget livene deres, men nå ser de fremover og er i full gang med å planlegge konserter for fansen.

– Det er veldig mange som har kjøpt billetter til konsertene, og vi merker at de håper veldig at det skal skje. Og de spør oss som om vi har fullstendig oversikt over pandemiens videre gang. Men jeg føler at det er veldig optimistisk stemning til sommeren og høsten. Vi planlegger som det skal skje, så vi går «all in», sier Chirag.

OMAR SHERIFF: Magdi og Chirag omfavner hverandre på filmplakaten til deres nye prosjekt. Foto: Akam1k3

Vennskapet

Chirag og Magdi har stått støtt ved hverandres side i 20 år, men kjenner likevel på at ordet vennskap ikke treffer helt. Kompisene startet Karpe i 2000, og ga ut sin første EP i 2004. Siden har det blitt en rekke priser blant annet syv Spellemannpriser.

Vennskapet deres står fjellstøtt og når vi ber de definere det, kommer et morsomt svar fra Magdi.

– Ville du kalt dette for et vennskap, spør Chirag til Magdi.

– Det føles kanskje litt «basic». Det må lenger, det føles mer som en del av kroppen min, avslutter Magdi.