Carlsen ler av rivalens overraskende remis-valg

Den tiende runden av Tata Steel ble nærmest en hviledag for Magnus Carlsen.

Sergej Karjakin-Magnus Carlsen 0,5-0,5

31-åringen møtte sin tidligere VM-motstander, Sergej Karjakin, med svarte brikker.

Russeren, som den gangen fikk kallenavnet «forsvarsministeren», virket ikke å være i kampmodus og åpnet for poengdeling allerede i åpningen.

Bare 16 trekk var spilt da det ble remis etter trekkgjentakelse.

Etterpå så det norske sjakkesset svært forbauset ut. Han hadde garantert trodd på en langt mer krevende dag mot en av sine nærmeste rivaler på sammenlagtlista.

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt at Magnus var interessert i dette resultatet. Men hva med Karjakin, da? Er det ikke litt flaut å ikke prøve engang? spurte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2-studioet.

Carlsen konstaterer at han ga Karjakin valget.

– Jeg ga ham en mulighet ved å spille berliner til å få et kjapt parti. Og den muligheten tok han med begge hender, sier Carlsen til TV 2 og ler.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, fortsetter han.

31-åringen trodde Karjakin hadde mer lyst på en partiseier.

– Han var litt nødt, trodde jeg i hvert fall, til å vinne. Jeg tenkte at jeg får spille og se hva som skjer. Jeg har fått sjanser mot ham med svart før. I hvert fall noen ganger, men sånn var det ikke, sier Carlsen.

– Det jeg tenker mest på nå, er at det var synd at jeg ikke spilte berliner i matchen mot Nepomnjasjtsjij. Hvis det her var forberedelsene hans, ville det vært litt trist, humrer han.

Karjakin hjalp Nepomnjasjtsjij under VM-matchen Carlsen vant overlegent i Dubai i desember.

Carlsen har et uttalt mål om å bryte drømmegrensen på 2900 i rating. Kort tid etter partiet la Karjakin ut denne meldingen på Twitter:

Etter ti runder har Carlsen tatt sju av ti mulige poeng. Han toppet listene ett poeng foran det nederlandske hjemmehåpet Anish Giri før onsdagens spill. Karjakin fulgte på tredjeplass, halvannet poeng bak Carlsen.