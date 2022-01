Nakstad med gladnyhet: Tror de fleste tiltakene forsvinner snart

Onsdag bekreftet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2 at «alle kan forberede seg på lettelser i neste uke».

Hun lovet at samfunnet vil bli mer åpent og mente at det er sannsynlig at vi er kvitt majoriteten av tiltakene om en måneds tid.

Kjerkol ville ikke forskuttere hvorvidt Norge gjør som Danmark og går inn for full gjenåpning allerede fra neste uke.

Regjeringen vil vurdere tiltakene i begynnelsen av neste uke. Men først skal helsemyndighetene gi sin anbefaling, som allerede har levert største delen av sitt oppdrag.

Ikke godt begrunnet lenger

FHI skrev i sin risikovurdering onsdag at de mener de fleste tiltakene kan trappes gradvis ned over kort tid. Tiltakene med størst byrde mot barn og unge bør fjernes først.

TV 2 har derfor tatt runden med Helsedirektoratet for å finne ut hvilke tiltak de mener vi bør fjerne.

– Vi ser helhetlig på alle tiltakene, og vil fjerne de som er mest tyngende og som ikke påvirker smitten for mye i negativ grad, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

LETTELSER: Espen Rostrup Nakstad mener at det særlig av hensyn til sykefraværet, er riktig å gjøre lettelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han mener det fortsatt er en viktig balanse mellom hvor mange som kan smittes samtidig og hvor problematisk sykefraværet blir for samfunnet.

Nakstad tar derfor til orde for en gradvis gjenåpning.

– Tiltakene som har lite påvirkning på smitten, og samtidig er tyngende for folk, er ikke godt begrunnet når man har en virusvariant som er mindre alvorlig og helsetjenesten ikke er belastet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter til TV 2 torsdag at Helsedirektoratet nå i stor grad har levert sitt faglige grunnlag til regjeringen.

– Vi har i all hovedsak levert et faglig grunnlag, men vi leverer jo også fortløpende basert på de siste oppdaterte dataene som vi har, sier Guldvog.

Dette forsvinner ikke

Nakstad vil ikke svare på hvilke tiltak han tror regjeringen sløyfer først.

– De vil helt sikkert vurdere smittevernhensyn opp mot andre konsekvenser for næringsliv og samfunnsliv slik man har gjort ved tidligere endringer.

Han tror uansett at vi snart kan slippe opp på alle tiltak, utenom tre.

– Jeg tror at det fortsatt vil være avgjørende at vi er hjemme når vi er syke, tester oss ved symptomer og bruker munnbind der det er anbefalt. Men at mange av de andre tiltakene forsvinner ganske snart, det tror jeg er mest sannsynlig, sier Nakstad.

Han vil ikke sette et tidspunkt for når han tror at vi kan leve såpass normalt.

– Det kommer an på hvor mange som blir smittet med omikron. Så langt har mange hundre tusen blitt smittet siden tidlig desember, så vi får se hvor mange som blir smittet og hvilken virusvariant vi står igjen med til slutt, sier han.

– Hvor lenge tror du at vi må bruke munnbind?

– Jeg tror at det en god stund framover vil være behov for vaksinasjon, hjemmeisolering ved sykdom, testing ved symptomer og munnbind i visse situasjoner, sier han.

Helsedirektør Guldvog sier til TV 2 at de ikke utelukker at det gjøres endringer på kravet om isolasjon dersom sykefraværet blir kritisk høyt.

– Vi vil nok også se på hvor lenge man må være i isolasjon og hvor sterkt det kravet må være. Vi ser at enkelte andre land har redusert karvet til isolasjonstid og det må vi også se på, slik at belastningen samlet blir minst mulig. Det er det vi hele tiden jobber for nå.

– Er det en del av de lettelsene som kommer allerede neste uke?

– Det er ikke slik at vi har gitt spesifikke råd om akkurat det på dette tidspunktet, men i og med at jeg sier at vi gjør det løpende fra dag til dag, så kan jeg heller ikke utelukke det, sier Guldvog.

FORSIKTIG: Helsedirektør Bjørn Guldvog tar også til orde for en gradvis gjenåpning. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Enige med FHI

Også helsedirektør Guldvog mener alt ligger til rette for lettelser i nær fremtid.

– Vi er enige i risikovurderingene til FHI og mener det er grunnlag for å gå videre med trinnvise lettelser i tiltakene når regjeringen skal gjøre sine vurderinger, sier han.

– Hva er det som gjør at man venter?

– Det handler om den planen som regjeringen har lagt og det er helt naturlig at vi gir våre anbefalinger en liten stund før hele regjeringsapparatet får muligheten til å behandle dette og gjøre sine vurderinger.

TILTAK: Den danske regjeringen har besluttet å heve alle koronatiltak utenom grensetesting fra 1. februar. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB

Vil ikke ta en dansk en

Årsaken til at Nakstad vil holde på noen av de grunnleggende smitteverntiltakene, i stedet for å gjøre som Danmark, bunner i en bekymring for konsekvensene.

– Det er ingen land som har gjort dette ennå, men danskene planlegger det. Det er et spørsmål om hvor høy bølgetopp man ønsker med omikron, sier Nakstad.

Han viser til at antall omikron-tilfeller dobler seg cirka hver tiende dag i Norge. I Storbritannia, på det verste, var doblingstiden nede i to dager, ifølge Nakstad.

– Det betyr at vi kan risikere å komme opp i 600.000 eller 700.000 smittede i uken. Da er veldig mange mennesker syke samtidig og det er den største praktiske utfordringen nå, sier den assisterende helsedirektøren.

Guldvog deler denne bekymringen.

– Det som begrenser mulighetene våre til å slippe opp alle tiltakene samtidig er først og fremst et svært høyt sykefravær, som kan ramme både helsesektoren og andre sektorer, som skole og utdanning og kritiske samfunnskritiske funksjoner, sier helsedirektøren.