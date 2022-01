Omikron-undervariant påvist i mer enn 40 land: – Vi er ikke så bekymret

Smitten med BA.2 har økt kraftig, blant annet i Norge.

Den forrige ukesrapporten til FHI viste at det var syv bekreftede tilfeller av undervarianten den 7. januar. 19. januar hadde andelen økt til 611.

I onsdagens FHI-rapport står det at BA.2-varianten har nå økt i forekomst her til lands, og utgjør nå hver tiende helgenomsekvenserte prøver fra januar.

Flest tilfeller er så langt i Oslo, men varianten påvises også i flere andre fylker.

– Denne utgaven av omikron i sterk vekst i forhold til den originale omikron, skrev FHI.

FHI mener likevel at det ikke er grunn til engstelse.

Ikke mer farlig

Det er foreløpig ikke meldt om endret vaksineeffekt eller mer alvorlig sykdom i møte med varianten.

– Undervarianten har mange av de samme egenskapene som omikron, men den har flere mutasjoner i piggproteinet og viser seg å være mer smittsom, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Han viser til at BA.2 har tatt over for den opprinnelig omikron-varianten.

– Det er ingenting som tyder på at den gir mer alvorlig sykdom eller dårlig effekt i forhold til vaksinene, sier Forland. Derfor er vi er ikke så bekymret, sier Forland.

FHI mener at med dagens kunnskap er det ikke er nødvendig med nye eller andre tiltak mot epidemien som følge av BA.2-variantens fremvekst.

FHI vil følge utvikling og kunnskap om denne varianten nøye, og en oppdatert vurdering vil tas inn i neste risikovurdering.

Kan få toppen av smittebølgen tidligere

WHO anser ikke undervarianten som bekymringsfull, men overvåker spredningen.

– WHO har foreløpig ikke valgt å gi den et navn fra det greske alfabetet, så vi får kalle den BA.2 inntil videre, sier Forland.

Da omikron ble oppdaget, skjønte helsemyndighetene raskt at den spredte seg i et betydelig høyere tempo enn andre varianter.

At en nye undervarianten er mer smittsom, kan bety at vi når toppen av smittebølgen tidligere enn først antatt mener FHI.

– Varianten er bekymringsfull ved at vi får en raskere smittespredning, men da vil vi kanskje se toppen på denne bølgen tidligere, sier Forland.