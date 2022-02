Legger seg flat etter holocaust-kommentar

Skuespilleren, som også er medprogramleder i talkshowet, poengterte flere ganger i løpet av episoden at «holocaust ikke handler om rase, men om menneskets umenneskelighet mot mennesker».

Få timer etter at programmet ble sendt begynte internett å reagere.

No @WhoopiGoldberg, the #Holocaust was about the Nazi’s systematic annihilation of the Jewish people – who they deemed to be an inferior race. They dehumanized them and used this racist propaganda to justify slaughtering 6 million Jews. Holocaust distortion is dangerous. #ENOUGH https://t.co/koS1kuspqV — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) January 31, 2022

Blant annet skal en uttalelse fra administrerende direktør i «Anti-Defamation League», en frivillig organisasjon som kjemper mot antisemittisme, ha ført til at Goldberg la ut en beklagelse på sine egne sosiale medier.

Foto: Skjermdump fra Instagram

«Som Jonathan Greenblatt fra Anti-Defamation League delte, «holocaust handlet om nazistenes systematiske utslettelse av det jødiske folket - som de anså for å være en underlegen rase». Du hadde rett, jeg hadde feil, skrev Goldberg i et bilde delt på Instagram sin story-funksjon».

Videre skriver hun at det jødiske folket rundt om i verden alltid har hatt hennes fulle støtte, og at dette aldri vil endre seg.

«Jeg beklager smerten jeg har forårsaket», avslutter skuespilleren, signert med den dypeste beklagelse.

Flere reagerte

Kommentarene til Goldberg oppstod under en diskusjon om hvordan et skolestyre i Tennessee forbød romanen Maus, som omhandler holocaust.

Goldberg sa først at holocaust gikk ut på at «hvite mennesker gjør det mot hvite mennesker - dere går og kjemper mot hverandre». Senere i segmentet la hun til: «Hvis du skal gjøre dette, la oss være ærlige - for holocaust handler ikke om rase».

Og det var ikke bare Jonathan Greenblatt som reagerte på Goldbergs kommentarer. Skuespillerens navn og uttalelser trender nå på Twitter.

Kontoen StopAntisemitism.org la ut dette innlegget:

Newsflash @WhoopiGoldberg 6 million of us were gassed, starved and massacred because we were deemed an inferior race by the Nazis.



How dare you minimize our trauma and suffering! pic.twitter.com/nD8drxWpxJ — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) January 31, 2022

«6 millioner av oss ble gasset, sultet og massakrert fordi vi ble ansett som en underlegen rase av nazistene. Hvordan våger du å minimere våre traumer og lidelser!».

Reagerer på at hun ikke mister jobben

Journalist og TV-personlighet Piers Morgan tar også til Twitter, der han insinuerer at Whoopi Goldberg burde miste jobben etter uttalelsen.

Sharon Osbourne was fired from The Talk for defending me against a fake charge of racism.

Whoopi Goldberg said on The View yesterday that the Holocaust ‘wasn’t about race’, which for Jewish people is about as racist a comment as anyone could make.

Bet she doesn’t lose her job. — Piers Morgan (@piersmorgan) February 1, 2022

«Sharon Osbourne fikk sparken fra The Talk for å ha forsvart meg etter en falsk rasismeanklage. Whoopi Goldberg sa på The View i går at holocaust ikke handlet om rase, som for det jødiske folk er like rasistisk som noe annet», skriver Morgan før han avslutter med:

«Men hun mister ikke jobben».

Takker for korrigeringen

Etter Goldberg publiserte sin offentlige unnskyldning, tok Greenblatt igjen til Twitter for å takke henne for at hun la seg flat.

Thanks @WhoopiGoldberg for correcting your prior statement and acknowledging the #Holocaust for what it was. As #antisemitism surges to historic levels, I hope we can work together to combat ignorance of that horrific crime and the hate that threatens all. https://t.co/ltsHrwmLCG — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) February 1, 2022

«Tusen takk, Whoppi Goldberg, for å korrigere din tidligere uttalelse og anerkjenne holocaust for hva det var. Ettersom antisemittisme stiger til historiske nivåer, håper jeg vi kan jobbe sammen for å bekjempe uvitenhet om den forferdelige forbrytelsen og hatet som truer alle», tvitret Greenbatt.