Influencere reklamerer ulovlig for legemidler

«Mer frihet. Ingen omveier. Ingen ventetid. Til lavere pris».

Slik markedsfører netthelsetjenesten Legevisitt AS sine egne helsetjenester via nettsiden maja.no og hanshelse.no.

I jakten på kunder har selskapet brukt influencere for å markedsføre helsetjenester i sosiale medier.

Skjermdump fra annonseinnlegget som influencer Martine Halvorsen (24) har publisert for maja.no. Foto: Skjermdump

– Vi samarbeider med influencere fordi de når frem til målgruppen vår på en god måte, og fordi kvinnehelse er et tema som opptar mange av følgerne deres, forteller kjendislege og gründer Harald Dobloug i Legevisitt.

Reglene for å markedsføre spesifikke medikamenter, medikamentgrupper eller helsetjenester i Norge, er svært strenge.

– Ulovlig

– Reklameannonsene har informasjon for både helsetjenesten og reseptpliktige legemidler, sier seniorrådgiver Christel Nyhus i Statens legemiddelverk.

Legemiddelverket har fått oversendt en rekke skjermdumper av annonser som influencerne Martine Halvorsen (24) og Kristiane «Snillegucci» Aateigen (30) har gjort på sosiale medier for netthelsetjenesten maja.no.

Etter en vurdering av annonsene mener Legemiddelverket at annonsene er ulovlig reklame. Årsaken er at annonsene fremstår som reklame for både helsetjenesten og reseptpliktige legemiddelgrupper som p-piller og antibiotika.

NETTHELSETJENESTE: TV 2 har selv testet ut tjenesten maja.no. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er ikke lov å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmennheten, forklarer Nyhus.

Har du tips om lignende saker? Ta kontakt med oss på rano.tahseen@tv2.no eller hei@tv2.no.

– Handlet i god tro

Harald Dobloug forklarer til TV 2 at hensikten ikke har vært å reklamere for å fremme bruken av legemidler. Han legger til at så fort de ble gjort oppmerksomme på at innleggene kunne være i strid med loven, så ble innleggene endret.

– Vi har handlet i god tro og har ment markedsføringen var i henhold til gjeldende lovverk. Vi tar tilbakemeldingene fra Legemiddelverket på alvor, og ønsker så klart å fortsette dialogen med dem for å sikre at vi kommuniserer i tråd med loven, sier Dobloug.

Kjendislege og gründer Harald Dobloug har satset stort på netthelsetjenesten Maja. Foto: Stine Moen

Gründeren forteller at de vanligvis bruker influencere fordi de når frem til en ønsket målgruppe - og fordi kvinnehelse er et tema som opptar mange av følgerne deres.

– Innholdet som er delt av influencerne er utelukkende ment som markedsføring av legevurderingen og legehjelpen man får på maja.no - ikke medisiner.

– Dere har brukt influencere over lang tid. Hvorfor har ikke dere kvalitetssikret dette tidligere med tanke på lovverket?

– I disse tilfellene har vi ment at vi har handlet i henhold til lovverket.

Skal se nærmere på saken

Legemiddelverket forteller til TV 2 at de nå skal se nærmere på saken. De fører vanligvis tilsyn med reklame for legemidler - skriftlig og muntlig - uavhengig av form, kanal og sted.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har dere mot ulovlig markedsføring?

– Vi kan fatte vedtak om stans av ulovlig reklame, og vi kan ilegge overtredelsesgebyr. Da ser vi på alvorlighetsgrad, risiko og fare for gjentagelse, svarer hun.

Seniorrådgiver Christel Nyhus i Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket

Christel Nyhus viser til Helsepersonelloven, som legger til at «markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig».

– Aktiviteter som for eksempel annonser som har til hensikt å fremme bruken av legemidler defineres som reklame i regelverket for legemiddelreklame.

– Denne type nettbaserte tjenester øker. Vi har i det siste hatt flere saker som går på akkurat det.

Svarer ikke

Både Kristiane «Snillegucci» Aateigen og Martine Halvorsen har tidligere engasjert seg i kvinnehelse på sosiale medier. Til sammen har Instagram-profilene over hundre tusen følgere på sosiale medier.

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med både Aateigen og Halvorsen - og stilt følgende spørsmål:

Spørsmål TV 2 har sendt til Kristiane «Snillegucci» Aateigen og Martine Halvorsen: Hvilke vurderinger har du tatt i forkant da du skulle reklamere for maja.no?





Hva tenker du om konklusjonen til Legemiddelverket?





Visste du selv at dette var ulovlig markedsføring?





Hva er årsaken til at du har valgt å inngå samarbeid med helsetjenesten maja.no?





Hva har du fått betalt for å gjøre denne jobben?





Hvor mange innlegg har du laget for maja.no?





Har du tilsvarende samarbeid for andre netthelsetjenester?

Kristiane Aateigen har ikke svart på spørsmålene som TV 2 har sendt, men skriver følgende i en epost:

– Innleggene mine om maja.no handler om egne opplevelser og erfaringer. De inneholder en beskrivelse av hvordan jeg selv tidligere har håndtert utfordringer knyttet til urinveisinfeksjon og bakteriell vaginose, og i den beskrivelsen inngår en allment kjent behandling for lidelsen.

– Hovedpoenget er å fortelle andre kvinner hvor man kan få hjelp og å spre kunnskap om kvinnehelse. For andre spørsmål, må dere kontakte oppdragsgiveren.

Martine Halvorsen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser. Over en periode på halvannen uke har vi forsøkt å kontakte henne på telefon, epost og sosiale medier - uten svar.

Tar ansvar

Netthelsetjenesten maja.no har tidligere fått kritikk for å skrive ut reseptbelagte legemidler - uten å ha direkte konsultasjoner med pasientene. Ved å fylle ut et enkelt skjema på fem minutter, kan man altså få resepter på antibiotika, p-piller og allergimedisiner.

Netthelsetjenesten maja.no har tidligere fått kritikk for å skrive ut reseptbelagte legemidler - uten å møte eller snakke direkte med pasienter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Harald Dobloug ønsker verken å fortelle hvor mye influencerne får betalt, eller hvor mange influencere maja.no har brukt i forbindelse med markedsføringen.

– Dette ønsker vi ikke å gå ut med av konkurransehensyn.

– Hvem har det reelle ansvaret for det som har skjedd, er det maja.no eller er det influencerne?

– Det er vi i maja.no som både har, og tar ansvaret, svarer Dobloug, og legger til at innleggene ble fjernet så fort de ble gjort oppmerksomme på at det kunne være i strid med lovverket.

TV 2 er imidlertid kjent med at flere av de aktuelle innleggene fortsatt ligger ute på sosiale medier.