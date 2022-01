Elli har hatt angst – men frykter å fornærme andre med diagnosen

Viaplay-serien «Ida tar ansvar» kommer i slutten av januar, og skildrer den unge og engstelige psykologistudenten Ida, som er besatt av katastrofetanker. Mest av alt frykter hun terror.

Selv om serien handler om angst, er den stappfull av humor. Osborne håper hun har klart å balansere tematikken og alvorligheten.

HOVEDROLLE: «Ida tar ansvar» med premiere på Viaplay 30. januar. Foto: Viaplay

Ønsker ikke å fornærme

På spørsmål om hva som var mest krevende med denne rollen, svarer hun følgende:

– Å ikke overspille. Jeg håper ikke det kommer frem som at jeg prøver å etterligne noen som sliter med angst. Jeg vil ikke gjøre narr av det, selv om det er mye humor involvert. Jeg er kanskje litt redd for at det blir for mye, men jeg stoler på regissøren Rikke Gregersen og klipperne. Det var viktig for meg at det ikke ble for «quirky». Det var kanskje det vanskeligste, å holde det «naturlig engstelig».

Osborne sier hun selv har hatt angst.

– Jeg tror alle er litt engstelige i blant, og kan slite med det. Jeg har jo slitt med angst opp gjennom. Litt av og på. Jeg har fått snakket med folk om det, og psykolog.

Som skuespiller bruker hun egne erfaringer når hun går inn i roller, men får også hjelp av fantasien.

– Jeg bruker ikke bare egne erfaringer. Jeg bruker fantasien min veldig mye for å få frem følelser og sånne ting. Det kommer an på hva jeg føler, og hva jeg trenger å bringe frem til hver enkelt scene.

Stjerneskudd

Tross hennes unge alder har hun allerede hatt mange, store roller i produksjoner som «Utøya 22. juli» og «Håp». Snart er hun også å se i Netflix-serien «Royalteen».

Hun beskrives som det neste store innen skuespill, men er likevel svært jordnær i intervjuet med God kveld Norge. Hun sier alt hun vil er å fortsette med skuespill, fordi det gjør henne lykkelig.

– Man må ikke glemme at det bare er en jobb, og at konsekvensen er at ansiktet ditt er på en skjerm og du får oppmerksomhet for det. Jeg tror det å legge fra seg ting som sjalusi ganske tidlig er veldig viktig.

Hun sier det er faren, som også jobber i filmbransjen, som har lært henne viktigheten av å ikke la sjalusi og andre vonde følelser ta for stor del i livet. Osborne henter også inspirasjon fra andre steder:

– Jeg leste nettopp et sitat av Buddha. «Å holde på sinne er som å drikke gift og forvente at den andre personen skal dø».