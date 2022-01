Svenskene: – Vi ville være så lite på norsk jord som mulig

Mens de norske landslagsløperne lever i usikkerhet før Beijing-OL, er svenskene godt i rute. På grunn av smittesituasjonen i Seiser Alm valgte «söta bror» å lade opp i Livigno.

Drar direkte fra Italia

Landslagstrener Anders Byström forteller at alle løperne har avgitt negative tester. De setter seg på charterfly fra Italia til Kina i morgen.

– Jeg kjente på det selv i går. Jeg ble veldig glad for at det gikk bra. Samtidig er det flere tester som skal tas før man er på start. Det blir en uro for hva testene skal vise, sier Byström.

Northug: – Dette er bare begynnelsen

Selv skal han være med det norske charterflyet fra Oslo.

– Er det rart at de norske løperne skulle hjem til Oslo før avreise til Kina?

– De har sikkert en bra plan. Vi tenkte at vi skulle få så mange timer i høyden som mulig før vi reiste videre til Beijing. Vi ville være så lite på norsk jord som mulig, humrer Byström.

– Du får passe deg når du er i Oslo...

– Det gjør jeg alltid når jeg er i Oslo, forteller han.

Egen kokk

Byström forklarer hvorfor svenskene valgte å endre precamp fra Seiser Alm til Livigno.

– Vi valgte å flytte dit fordi det var smitte på det hotellet vi skulle til. Om personalet på hotellet var smittet, ville ikke jeg dra dit med mitt lag. Det var et enkelt valg ikke å dra til det hotellet. Vi tok med oss egen kokk som hadde egen leilighet der de laget mat. Vi har holdt oss så langt unna folk som mulig, sier han.

Nervøs Johaug: – Krysser fingrene

Byström forteller at de norske testene preger langrennsmiljøet.

– Det hadde vært merkelig om jeg ikke hadde fått det med meg. Det er det eneste det snakkes om nå, sier han.

– For det første synes jeg synd på Heidi og Anne Kjersti. Jeg føler også med Espen (Bjervig) og lederne med tanke på det kaoset og styret som er nå. Det er veldig kjedelig at det skjer. Det blir løpere som trolig ikke får være med på den første distansen, løpere som hadde vært med i toppen, sier Byström.

Landslagssjefen er klar på at utøverne ikke kan lastes.

– Om Heidi Weng blir smittet, som kanskje er den utøveren som er mest nøye etter det jeg har sett, er det uberegnelig. Jeg tror det norske laget har gjort alt de kan for å ivareta smittevernet, sier han.