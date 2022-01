Sverige forlenger tiltakene i to uker: – Ekstrem smittespredning

Den svenske regjeringen forlenger tiltakene i to uker. Så har de tro på at svenskene kan leve tilnærmet normalt etter det.

Sosialministeren Lena Hallengren mener det er nødvendig å forlenge koronatiltakene i Sverige med to uker.

– Liv og helse trues fortsatt. Vi har en ekstrem smittespredning som påvirker samfunnskritiske funksjoner, inkludert helsetjenesten og eldreomsorgen, sier hun.

Hun mener det fortsatt er nødvendig å bremse smittespredningen i landet for å hindre at flere legges inn på sykehus og et enda høyere sykefravær.

– Tiltakene er omfattende, men de er tilpasset dagens situasjon, sier Hallengren.

Vil gjenåpne om to uker

Smittespredning er på et mye høyere nivå i Sverige enn tidligere i pandemien.

– De siste syv ukene har vi registrert 270.000 tilfeller og mørketallet er stort, sier generaldirektør Karin Tegmark Wisell i svenske Folkhälsomyndigheten.

– Vi regner med at en halv million kan bli syke per uke, sier Wisell.

Målet er at etter to uker med tiltak, vil langt flere svensker ha tatt tredje dose. Spesielt gjelder dette personer over 50 år, som vil hindre alvorlig sykdom og død.

– Vi må ha restriksjoner i fjorten dager til. Om situasjonen har stabilisert seg, toppen er nådd og flere er vaksinert, kan mesteparten av restriksjonene heves 9. februar, sier sosialministeren.

På spørsmål fra journalister om hvor sikre de er på full gjenåpning om to uker, svarer begge at de tror situasjonen går i riktig retning.

– Om ingenting forandres kommer vi til å gå videre med dette den 9. februar, sier Wisell.

FOR TIDLIG: Sosialminister Lena Hallengren og generaldirektør Karin Tegmark Wisell mener det er for tidlig å heve restriksjonene. Foto: Jessica Gow / TT News Agency / AFP

Ulik strategi

Koronastrategien til Sverige, skiller seg dermed fra Danmarks.

De har besluttet å heve alle tiltak fra 1. februar og vil ikke lenger anse korona som en samfunnskritisk sykdom.

I Norge har helseminister Ingvild Kjekol (Ap) også sagt at det er naturlig å se på lettelser.