Elden mener festbot-dom i Bergen bør få store konsekvenser

To kvinner ble onsdag frifunnet og slipper å betale bøter for å ha arrangert og deltatt på en fest i fjor, skriver Bergens Tidende.

På tidspunktet festen ble arrangert, var det ikke lov å samles mer enn fem personer i private sammenkomster i Bergen, men det var minst 14 deltakere på festen.

Kvinnene mente reglene ikke var godt nok begrunnet smittevernfaglig. Det er Gulating lagmannsrett enig i. Retten mener blant annet at den aktuelle forskriften på dette punkt gikk utover det bystyret kunne beslutte i henhold til smittevernloven.

Dermed er grunnlaget for foreleggene ugyldig, og de tiltalte må frifinnes, slår lagmannsretten fast.

Forsvarsadvokat John Christian Elden forsvarte den ene av de to kvinnene. Han sier til Bergensavisen at han deler rettens kritikk av kommunen. Han tar til orde for at alle festbøter i kommunen må oppheves dersom dommen blir stående.

– Påtalemyndigheten bør nå oppheve alle andre forelegg og beklage uleiligheten om denne enstemmige dommen blir rettskraftig, sier Elden til avisen.

– En tilsvarende vurdering må tas nasjonalt og for andre byer som har vedtatt antallsbegrensning i private hjem og selskaper. Er det ikke faglig grunnlag i en by, ligger andre like dårlig an, sier Elden til NTB.

Helsebyråd Beate Husa, byrådsleder Roger Valhammer og kommuneoverlege Trond Egil Hansen var blant de innkalte vitnene i rettssaken.

(NTB)