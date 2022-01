Brann i hekk – fare for spredning

Saken oppdateres.

Like rundt klokka 13.40 fikk politiet melding om brann i vegetasjon med fare for spredning til et hus i Barkåker, Tønsberg.

– Publikum jobber med slukking, tvitrer politiet i Sør-Øst.

Like etter er brannvesenet på plass.

– Brenner i gress og i en hekk. Foreløpig med noe avstand til bolig, opplyser politiet på Twitter.

Brannvesenet jobber nå med å slukke brannen.