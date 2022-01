Trakk seg fra Torpet kjendis: – Ble helt krise

I løpet av ukene på Torpet kjendis har det blitt store omrokkeringer i trioen som skal drifte den lille husmannsplassen.

Etter kokk Ole Martin Alfsen (52) sendte ut komiker og skribent Shabana Rehman (35), er det nå han, tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) og influenser Marna Haugen (40) som holder fortet på Søndre Størholdt.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før en ny utslått Farmen kjendis-deltaker ankom.

Torpet kjendis kan kun huse tre personer. For å beholde plassen sin må to deltakere ut i kamp. Det ble det derimot ikke, da én av deltakerne valgte å trekke seg.

Skuffet over beskjed

Artist Tomine Harket (28) måtte ta den bitre turen til den lille husmannsplassen, etter hun tapte i slegge mot tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50).

Med lite motivasjon og mange inntrykk å ta innover seg, valgte hun til slutt å trekke seg etter et knapt døgn på Torpet kjendis.

– Det ble bare klaustrofobisk å komme på Torpet. Jeg gikk fra en stor plass og mange folk, til lite, trangt og få folk. Jeg var virkelig ikke innstilt på det, forteller Harket når TV 2 ringer henne etter exiten.

Til tross for den gode mottakelsen, forstod hun raskt at dersom hun ikke skulle gi alt, kunne hun dra derfra.

– Jeg var ikke så gira på å gjøre oppgaver der, for det var ikke Farmen. Når jeg snakker om det nå, så er det jo så tullete, innrømmer hun.

Da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (26) fortalte Harket at et nytt eventyr ventet på henne, fikk hun blandede følelser.

– Jeg ble ikke så glad da jeg fikk beskjeden. Jeg var i ferd med å gå på veggen, for jeg var midt i å prosessere hvor kjipt det var å ryke fra Farmen. Jeg hadde virkelig kjempet som et helvete i den tvekampen. Da jeg fikk beskjed om at jeg ikke var ferdig likevel, ble det helt krise. Det ble for mye rett og slett, innrømmer 28-åringen.

Mistet motivasjon

På veien helte hun i seg rosévinen hun fikk med, som et plaster på såret for det bitre tapet.

– Jeg var så nedbrutt. Nå ler jeg av det, men der og da var jeg bare sånn: FY FAEN. Jeg ville bare tilbake til Farmen.

På Torpet kjendis merket hun at det meste gikk henne hus forbi, og at hun helst bare ville legge seg.

– Det er et tegn på at jeg begynner å bli deprimert. Alt går bra nå, men det ble så virkelig og ekte. Det er svært få som skjønner hvordan det føles, tror jeg.

Selv om trioen forsøkte alt de kunne å overbevise Harket om at Torpet kjendis var et bedre sted å være, savnet hun fremdeles å spise poteter til hvert måltid.

– De skjønte at jeg ville hjem, og de forstod meg også. Jeg hadde trengt mye mer tid på å akklimatisere meg, og det orket jeg ikke. Det er så liten sannsynlighet for at jeg hadde klart å kjempe meg inn, så motivasjonen fantes ikke lenger, forklarer hun.

Vil ha en ku

Selv om det kun ble et knapt døgn på Søndre Størholdt, innså Harket hvor viktig Farmen kjendis var for henne.

– Farmen er det beste og verste jeg har opplevd ever. Det var jævlig kult og fint. Nå vil jeg ha en ku. Det er veldig sykt når det kommer fra meg, for jeg er så «Frognerfitte» som du får det.

Med seg i bagasjen tar hun med seg nye vennskap, lærdom og minner. For Harket var noe av det beste med deltakelsen nemlig å være uten telefon.

– I det vanlige livet mitt våkner jeg med litt angst hver dag for alt jeg må gjøre. Jeg hadde ikke det der inne. Der kunne jeg bruke 20 minutter på å pusse tennene, så melke kyr, spise byggryn – og så sette i gang med noe arbeid av noe slag.

– Jeg har fått veldig sansen for gårdslivet. Jeg kommer til å prøve å ikke være så mye på mobilen, og sette pris på maten jeg spiser og alt jeg har, sier hun.

Har troen på en i trioen

Hvem av de gjenværende deltakerne som vinner Torpet kjendis, og kommer seg inn på gården, tror Harket er veldig åpent. Likevel holder hun en knapp på én av deltakerne.

– Hvem som kommer tilbake på Farmen, kommer helt an på hvem som drar til Torpet nå. Jeg synes det hadde vært kult om Marna klarte det. Det hadde vært veldig fett. Jeg hadde aldri møtt henne før, men vi fikk en god tone. Vi skal henge når vi møtes på utsiden.

