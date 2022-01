Over 800 isolerte i ti dagar: – Æ e så fette lei at du aner ikke

– No er det nok. Vi kan ikkje vente på at folk skal dø, seier Marte Kufaas, leiar i Beisfjord bygdeutval og i den lokale beredskapsgruppa.

Ho er mektig lei av manglande rassikring etter at bygda har blitt ramma av to snøskred på ti dagar.

OPPGITT: Marte Kufaas og sambygdingane i Beisfjord har i fleire år bedd om rassikring til bygda. Foto: Privat

Beisfjord har over 800 innbyggarar og ligg i Narvik kommune i Nordland,

Søndag 16. januar gjekk det første skredet som isolerte bygda. Etter eit par dagar fekk dei opna vegen, men fredag 21. januar gjekk det eit nytt og større skred.

Det siste skredet er 300 meter breitt, og blei utløyst på mellom 900 og 1000 meters høgde. Det gjekk over den einaste ut -og innfartsåra til Beisfjord, og tok også straumen i bygda.

– Takka vere sinnsjuk jobbing, lokale krefter og Hålogaland nett som hadde folk på innsida, fekk vi straumen tilbake i rekordtid, seier Kufaas.

STORT: Skredet er over 300 meter breitt, og tar lang tid å rydde opp. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hadde sambygdingane ikkje klart å fikse straumen sjølve, ville mobilnettet til Telenor forsvunne. Det klarer seg ikkje meir enn fire timar utan straum.

– Det hadde vore katastrofe, understreker Kufaas.

Dei som bur i bygda kjem seg ikkje på jobb, og ungdomsskule -og vidaregåandeelevar kjem seg ikkje på skule, og fleire hus er evakuerte. Onsdag ettermiddag melde politiet i Nordland på Twitter at dei evakuerte kan flytte heim same kveld.

Same ettermiddag blei også vegen opna igjen.

– Vanvettig store øydeleggingar

Ikkje før onsdag har vêret vore bra nok til at geologar kan ta turen opp i fjellet for å sjå om forholda tillet opning av den rasfarlege vegen som Beisfjordingane er avhengige av.

– Det er vanvettig store øydeleggingar det er snakk om. Vi håpar på ei løysing snart, men det er kjempesynd at innbyggarane må forholde seg til denne utryggleiken, seier beredskapskoordinator i Narvik kommune, Rolf Lossius.

DUGNAD: Beredskapskoordinator Rolf Lossius i Narvik kommunar rosar arbeidet folk i Beisfjord har gjort gjennom isolasjonen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Ifølge Lossius må ein heilt tilbake til 1955 for å finne ei like stor hending i Narvik.

– Eg kan ikkje hugse sist så mykje beredskapsmannskap måtte trø til.

I tillegg til arbeidet med å få fjerne snøskredet og sikre området, blir det også arbeidd med å frakte mat, varer og folk inn og ut til bygda via båt.

Men også det byr på problem.

Timar med opning

Forsvaret har bidratt med ein stridsbåt for å få folk og varer til bygda, men dei siste dagane har isen vore så tjukk at båten har vanskar med å komme seg inn.

– Vi har lenge arbeidd for å få ein beredskapskai til bygda. Slik som no er vi nøydde til å krype over fjæresteinar for å komme oss til båten på grunn av isen, seier Kufaas.

Ifølge den lokale beredskapsleiaren har båten berre eit par timar der den kjem seg inn til bygda på grunn av tidevatnet som påverkar isen i tillegg til mørket.

STOPP: Isen fører til full stopp i nødvendig båttrafikk inn til bygda. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Lossius seier kommunen i samarbeid med Nordland fylkeskommune arbeider med å få på plass fleire løysingar for å trygge befolkninga.

– Vi prøver å få på plass ein nødkai, men også meir permanente skredsikringsløysingar, seier Lossius.

Men Kufaas har lite tru på at det bygda vil bli rassikringa før ho faktisk ser det.

– Vi har bedd om rassikring sidan det blei oppfunne. Men i det vegen er opna er vi heilt gløymde fram til det går eit nytt ras.

– Eg er så fette lei at du anar det ikkje, seier Kufaas.

Nære på

Under raset som gjekk sist fredag var det nære på før personar blei tatt. Ein vogntogførar var mindre enn 100 meter frå å bli tatt av skredet.

– Det stod om sekundar før liv blei tatt denne gongen. Kva gjer dei den dagen eit ras tar med seg ein skulebuss med 50 elevar, spør Kufaas.

Regionsjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth, seier at gjennom hans 30 år i NVE har han opplevd fleire ras på strekninga til Beisfjord.

FORVENTAR MEIR: Med mildare vintrar og meir nedbør forventar regionssjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth meir skred dei neste åra. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

– I år har det gått eit større skred, og det har gått eit skred i eit anna skredløp også. Derfor har vi anbefalt evakuering av fleire denne gongen, seier Aune Hoseth.

Det har vore betydeleg snøskredfare i heile Nord-Norge dei siste veke, og fleire ras har gått i landsdelen. NVE-sjefen seier at det ustabile vêret som har vore så langt denne vinteren, og dei seinare åra, gjer at ein må forvente fleire slike ras som i Beisfjord framover.