Ser på nødløsninger for Beijing-avreise: – Vi er engstelige

Den norske leiren planlegger for en rekke ulike scenarioer for å få så mange som mulig til Beijing.

Nyheten om at både Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng har testet positivt på korona like før planlagt avreise til OL har skapt kaos i den norske langrennsleiren.

Utøverne skulle i utgangspunktet satt seg på charteren til Kina førstkommende mandag 31.januar, men det er nå høyst usikkert om en eneste langrennsløper vil være på det flyet.

Planen var opprinnelig at utøverne skulle reise fra høydeleiren i Italia til Oslo og gå på flyet der, men nå ser man på ulike løsninger for å få utøverne til Kina.

– Når dere skal tilbake til Norge på et tidspunkt, er det da rutefly som gjelder, eller ser dere på privatfly og lignende?

– Det er ting vi jobber med nå. Men om noen skulle kunne reise fra Norge 31.januar, så ser vi jo på hva som finnes av muligheter for å komme seg til Norge. Kanskje man heller velger å fly direkte fra Mellom-Europa. Det er hele veien det å unngå å møte mennesker, og rutefly er vi, ja, litt engstelige for nå, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Vi skal ikke utsette andre utøvere for smittefare

Den første norske delegasjonen som dro til Kina tidligere denne uken, en delegasjon bestående av enkelte i støtteapparatet, dro via Sveits, men det er uklart om dette vil kunne være et alternativ for den norske troppen.

– Vil dere besørge charterfly fra Mellom-Europa til Kina?

– Ingenting er avklart foreløpig. Det går noen IOC-fly fra Zürich og direkte til Beijing, men vi er ikke på den tanken ennå, sier Bjervig.

Det er ikke helt uaktuelt at norske utøvere kan rekke den planlagte reisen 31.januar, men det er avhengig av en rekke ulike faktorer som eventuelle karanterer, testresultatene på nye PCR-prøver et cetera.

– Når er første mulighet for å sende de som ikke er smittet til OL?

– Det sammenfaller med de neste testene. Det regnestykket kan fort være endret da. Første mulighet er rett over helga. Vi tar ingen sjanser på vegne av våre egne løpere og vår egen gruppe, men vi har også full respekt for alle andre som skal på diverse fly med tanke på å spre smitte til dem. Vi skal ikke utsette andre utøvere fra verken Norge eller Sverige for smittefare, sier lege Øystein Andersen på spørsmål fra NTB.

Både norske, finske og russiske utøvere har vært samlet i Seiser Alm i oppkjøringen til lekene, men svenskene har styrt unna på grunn av smittesituasjonen i området.

Andersen rettferdiggjør beslutningen om å reise.

– Med tidligere erfaringer fra hotellet, et personell som tester seg daglig, med egen matsal og den romlista som var tilgjengelig, sett opp mot det som var sportslig ønskelig, anså vi den risikoen som lav nok, sier han.