Hevder han hindret enda en sexvideo å komme på avveie

I et intervju med «Hollywood Unlocked», fortalte Kanye West (44), som nå går under navnet Ye, at han hindret en ny sexvideo av ekskonen Kim Kardashian (41) og William Ray Norwood Jr (41), som går under navnet Ray J å komme ut.

– Representerer hvor mye hun har blitt brukt

– Jeg gikk og hentet den bærbare datamaskinen fra Ray J selv den kvelden. Jeg møtte denne mannen på flyplassen, kom tilbake og leverte den til henne klokken 08:00 om morgenen, sier han i intervjuet.

Videre hevder han at Kim Kardashian ble så lettet over å få overlevert denne datamaskinen, at hun brøt sammen i gråt.

– Hun gråt da hun så det. Vet du hvorfor hun gråt da hun så den bærbare datamaskinen? Fordi det representerer hvor mye hun har blitt brukt. Det representerer hvor mye folk ikke elsket henne, og de så henne bare som en vare, sier rapperen.

Mener det ikke var noe usett innhold

En talsperson for Kardashian-familien bekrefter overfor Page Six, at det var en bærbar datamaskin, men nekter for at det fantes noe eksplisitt innhold på den.

SKILLES: I februar 2021 sprakk nyheten om at stjerneparet skulle skilles etter nesten syv års ekteskap. Foto: ANGELA WEISS

«Datamaskinen og harddisken som ble samlet inn skulle inneholde den originale videoen og alle usette opptak. Etter en gjennomgang var det ikke noe seksuelt usett, bare opptak på flyet på vei til Mexico og opptak på en klubb og restaurant på samme tur», står det i uttalelsen.

Kim Kardashian ble berømt etter at en sexvideo med henne og den daværende kjæresten hennes Ray J ble lekket i 2007. Kort tid etter lanserte hun og familien «Keeping Up With the Kardashians».