Da Range Rover lanserte andre generasjon av luksus-SUVen Range Rover Sport i 2014, siktet de høyt. De ville at dette skulle være den mest luksuriøse modellen i segmentet.

Mange biljournalister mente også at det lyktes med akkurat det.

I Norge er det naturlig nok et stort flertall av biler med dieselmotor. Den gangen var disse mest gunstige, med tanke på avgifter og forbruk.

Men noen tok seg råd til toppmodellen – som hadde en 5-liters V8-motor med kompressor. Prisen? Knappe to millioner kroner for den best utstyrte Autobiography-utgaven.

Noen år senere får du den til en langt mer overkommelig pris på bruktmarkedet.

Neste 1/3 av nypris

Vi har nemlig funnet en 2015-modell med V8-motoren på 510 hestekrefter på bruktmarkedet, med en prisantydning på 749.000 kroner.

I Norge kostet en Range Rover Sport Supercharged V8 Autobiography (jepp, det er navnet sitt!) godt over 2 millioner kroner med litt ekstrautstyr.

Bilen "vår" har det meste. Her kan vi blant annet nevne panorama-takluke, servolukking av dørene, varme i rattet, kjøleboks i midtarmlenet, alcantara i taket, adaptive cruisecontroll, dynamisk understell, elektrisk svingbart hengerfeste og webasto.

Vi kan med andre ord si at denne ble rikelig "spekket" av første kjøper tilbake i 2015.

Her er bilen vi har funnet på bruktmarkedet. Faksimile: Finn.no

Kostbart eierskap

Den har fått kjøre en del, også – nærmere bestemt 133.000 kilometer. Du rekker å svi av noen kroner på drivstoff i løpet av de turene. Men sammenlignet med verditapet på selve bilen, blir det likevel bare småtteri, selvsagt.

Forbruket ble oppgitt til 1,28 l/mil – basert på den gamle NEDC-målemetoden, som vi vet er alt for "snill". Du kan nok trygt regne med halvannen liter – og langt mer, om du lar høyrefoten være litt bestemt.

Men sånt kan man ikke bry seg om. Kjøper du denne bilen, er du mindre opptatt av liter per mil – og mer opptatt av smil per mil.

Gir seg ikke så lett

Komfort, plass og framkommelighet er noe av det Range Rover Sport er godt kjent for. Det er få biler som gir deg mer "Konge på veien"-følelse.

Den har luftfjæring og et av de mest avanserte firehjulsdrift-systemene på markedet. Her stopper det ikke før det virkelig begynner å bli ulendt terreng.

Den kan dessuten trekke solide 3,5 tonn på hengerfestet, uten at den råsterke V8-eren må slite vettet av seg, av den grunn.

Andre generasjon Range Rover Sport er fortsatt en staselig bil, selv om den snart fases ut.

Driftssikkerhet

Nå venter du bare på at vi skal sable bilen ned, med tanke på driftssikkerhet. Forgjengeren kunne jo være et aldri så lite mareritt på det området.

Fullt så ille er det ikke med andre generasjon. Men likevel mye å se opp for. Så få gjerne tatt en grundig sjekk av bilen, om du ikke er kvalifisert for å gjøre det selv.

Stor og tung premium-SUV koster – og hos Range Rover er både time- og delepriser høye.

Innvendig merkes tidens tann bedre enn på utsiden.

Garanti

Akkurat denne bilen selges med seks måneders bruktbilgaranti. Sjekk gjerne hva den innebærer.

Det er uansett ikke lurt å sprenge banken for å ha råd til å kjøpe denne bilen. Ha litt i reserve, så du ikke blir personlig konkurs av å eie den.

PS: Visste du at forresten at Range Rover Sport senere ble tilgjengelig med en enda hvassere V8-utgave: SVR har 550 hestekrefter. Men det får bli en historie en annen gang ...

