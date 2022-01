Det er koronakaos i langrennsleiren få dager før avreise til Beijing. Mandag kom bekreftelsen på at landslagstrener Arild Monsen hadde testet positivt for koronaviruset.

Onsdag kunne Skiforbundet opplyse om at kvinneløperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå også har testet positivt.

De norske løperne skal onsdag bytte hotell. Håvard Taugbøl og Erik Valnes tok seg tid til en prat med TV 2 før avreise.

– Det er ikke noen artig situasjon å være i. Vi må prøve å holde motet oppe og prøve å tenke på det som møter oss om noen uker, sier Taugbøl til TV 2.

– Frykter du selv at du kan...

– Ja, man kjenner jo på det. Vi har levd forsiktig i hele år. At Arild, Anne Kjersti og Heidi har positive prøver... Vi har jo ikke gjort noe annerledes enn de har. Vi lever i en usikkerhet. Det er ubehagelig, men vi må prøve å holde motet oppe, sier Taugbøl.

Northug: – Dette er bare begynnelsen

– Jeg synes veldig synd på Heidi og Anne Kjersti. Jeg kan ikke forestille meg hvordan de har det. Etter de rapportene vi har fått er de ved godt mot. Det kunne like gjerne vært en av oss andre, sier Taugbøl.

– Føler meg ganske trygg

Han forteller at han tok en hurtigtest tidlig onsdag. Dette skal løperne gjøre daglig.

Erik Valnes sier han ikke har vært i nær kontakt med de tre smittede.

– Jeg føler meg ganske trygg selv, sier Valnes.

– Jeg blir litt overrasket hvis ikke jeg berger, fortsetter han.

Sprinteren aner ikke hvordan smitten kom inn i den norske troppen.

– Det er vanskelig å vite hvor dette kommer fra. Det er mange muligheter. Vi må tenke på oss selv og gjøre det beste for oss selv for å komme oss til Kina. I gruppen er det større spenning, sier Valnes.

– Jeg tenker at jeg skal til OL. Det er en kødden situasjon, spesielt siden vi ikke vet hvor smitten kommer fra. Det er ikke bra når det er fullstendig bingo. Vi har vært flinke på smittevern. Likevel får vi smitte uten symptomer. Det er bingo, rett og slett, sier han.

Langrennssjefen om utsettelse av OL: – Hadde vært riktig

Pål Golberg kjenner også på usikkerheten.

– Det er en usikker situasjon, men vi har gjort det vi har kunnet hver dag i to år. Det som skjer nå er utenfor kontroll.

– Følger du deg trygg på at du berger Kina-tur?

– Nei, det gjør jeg ikke, sier han.

– Utrolig stusselig

Helene Marie Fossesholm er glad hun ikke er i helseteamet. Hun skulle gjerne hatt litt mer ro i oppladningen.

– Det er ufattelig trist for dem de gjelder. Jeg føler med dem. Det er utrolig stusselig. Det er litt bingo. Folk er uheldig, sier Fossesholm.

– Er du redd?

– Det er ikke vits å være redd. Hvis du sover dårlig om natten og er stressa, er du mer mottakelig for sykdom. Jeg prøver å ta det med ro. Målet er å komme seg til Beijing. Da må man gjøre den jobben som trengs. Jeg trener, spiser og slapper av, sier Fossesholm.

Ungjenta har pratet med smittede Weng.

– Jeg har sagt at det kun handler om uflaks. Det er lett for meg å si det, men vi må bare støtte dem. Det er stort å kvalifisere seg for OL. At den drømmen kanskje skal gå rett i dass er kjedelig, sier hun.