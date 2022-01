Fra full og blakk – til frieri og barn

Mange husker kanskje Henrik Elvejord Borg fra første sesong av realityserien «Ex on the Beach», som på den gang sjokkerte Norge med gruppesex og fyll.

Mye har skjedd siden da, og nå er realitystjerna sprekkeklar for både giftelivet og barn med en av Sveriges største influencere, Lisa Anckarman (32).

De ble sammen våren 2020, og på to år har Borg rukket å flytte til Sverige, blitt samboer med influencer- og kjendisstylisten, og den kommende mai er «Blodprinsen» klar for et slottsbryllup. De legger derimot ikke skjul på at det har gått i rasende tempo.

– Livet er jo nå, og det er viktig å gripe det. Mange har «carpe diem» på veggen, det har ikke vi, men det har jeg inni hodet, sier Borg til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Grep sjansen

Til tross for det, så var det Anckarman som tok det første steget i forholdet.

– Jeg så han i 2018 på TV, som alle andre, og ble forelsket gjennom skjermen. i 2020 ble jeg singel, og satt på Fashion Week i Danmark med en venn og var ganske deppa. Også sa hun: «Skal du ikke ta kontakt den mest interessante gutten du noensinne har sett, kom igjen». Og jeg bare: «Gud nei, jeg skal ikke sitte her å flørte over internett med hvem som helst». Da sa hun: «Tenk nå, ta hvem som helst», og da tenkte jeg at det kun fantes én jeg var interessert i, sier hun lattermildt og ser over på Borg.

Hun sendte han en melding, vips så var flybilletten fiksa innen et døgn. Til tross for at man kan ha kjemi på nettet, må man ofte fortsatt møtes for å falle ordentlig for hverandre. Det lyktes ikke alltid, men det var ikke tilfellet her, tvert imot. Alle som følger de to influencerne på sosiale medier ser at Instagram-feeden kryr av parbilder, med to stykker som står med et langt liv sammen foran seg.

Slottsbryllup

Den 28.mai blir det storbryllup i Sverige. Å gå fra kjærester til mann og kone er ikke alltid enkelt, men paret sier at overgangen kommer til å bli naturlig for dem.

– Her er det så tydelig at vi bygger livet sammen, så dette føles ut som et naturlig steg for oss. Vi har leid et slott i Sverige, hvor vi skal ha litt over hundre gjester over tre dager. Så det blir fest tre dager til ende, sier Borg om det kommende bryllupet.

På Youtube har paret en kanalserie hvor de deler stort og smått for sine tusenvis av følgere. Influencerne, som er vant med kameraer på seg, har derimot ingen problemer med å eksponere hele livet sitt for alle der ute. TIl alt fra stort og smått, morsomme ting og triste hendelser, så nøler de fortsatt ikke med å trykke på publiseringsknappen.

– Det faller ganske naturlig for oss. Vi har gjort det før på hvert vårt hold, før vi møttes. Han har hatt serien «Henrik og Aleks», og jeg har blant annet vært med i Top Model. Så vi har jo gjort mye TV og vært foran kamera. Da vi møttes ble det litt naturlig at vi også ville ha en serie, og da valgte vi å ha det på våre egne kanaler. Slik har vi mer kontroll på innholdet, så sånt sett har det ikke vært noe problem å dele noe, fastslår Anckarman.

TIl tross for at Borg er enig, legger han ikke skjul på at det kan være krevende.

– Samtidig er det spesielt at man skal dele alt som skjer i livet, men vi begge trives jo veldig godt foran kamera, sier Borg.

I en verden hvor innholdet nå alltid kommer først, kan det naturligvis oppstå utfordringer. Mange er opptatte av at det konstant må skje noe, slik at de kan dele det. Dette er ikke tilfellet for paret, som opplever at de har for mye som skjer.

INSPIRERE ANDRE: Det at de deler så mye om sitt liv er tvert imot et problem - det kan inspirere andre, mener Anckarman. Foto: God morgen Norge

– Det er innhold vi skal produsere, og som gjør at vi kan ha den jobben her. Så det er klart at visse ting hadde jo ikke skjedd om det ikke var for at vi hadde det livet her, forteller han.

På kanalen sin filmer de blant annet at Anckarman tar fertilitetstest og tar til tårene, og Borg sin hårtransplantasjon-opplevelse.

– Jeg tenker også at det kan være inspirerende, man kan jo hjelpe mange når man åpner seg opp, sier Anckarman.

Sjelden hudsykdom

Noe den svenske kjendisstylisten har delt og inspirert andre med, er blant annet at hun har vært åpen med hudsykdommen sin, vitiligo. Det er hvite pigmentflekker som man kan få på kroppen, og disse prøvde hun først å skjule.

– Men slo fornuftigheten meg og jeg tenkte: «Gud, hele min karriere er bygd på å både vise hvem man er og gi andre styrke», så på et sett er det kanskje bra at det hendte med meg. Da kunne jeg være åpen om det og samtidig inspirere andre til å vise seg selv, sier hun.

Det har slått an. For dette har hun fått masse tilbakemeldinger, spesielt fra foreldre som har barn med akne, mørke pigmentflekker og andre hudtilstander.

Barneplaner

Grunnen til at tårene falt da hun tok fertilitetstest, er siden resultatene var bra. Da nøler ikke Borg med å hinte til at de begge er klare for barnevogn og hvitt stakittgjerde.

– Det går jo allerede så fort, og da er det en naturlig del at vi snart prøver å få barn, forteller Borg.

– Vi er jo sugne på å få barn, så vi må se hvor fort det skjer, eller om det i det hele tatt går. Jeg er oppvokst med en mor som har opplevd spontanaborter, så jeg vet at man ikke skal ta det for gitt, understreker hun.

Overgangen fra en selverklært «alkoholdrevet gærning» til ektemann og fremtidig barnefar, har ikke tatt lang tid for den norske realitystjerna.

– Det har vært et paradigmeskiftet i livet de siste to årene, og livet med fire barn i baksetet, fotballtrening og fullt kjør nærmer seg. Jeg tror det er viktig å kunne bli voksen og bryte seg ut av å være «full og blakk»., avslutter han.