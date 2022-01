Stian Blipp har endelig oppfylt drømmen om å bli sirkusdirektør

GOD MORGEN NORGE (TV2): For ti år siden tatoverte han drømmen på armen, nå debuteres det med soloshow i «Cirque du Blipp».

Før jul fikk Stian levd ut den etterlengtede drømmen som sirkusartist da han fikk sitt første soloshow «Cirque du Blipp» i Bergen, nå etter barnefødsel, pandemi og nedstengt Latter er det klart for premiere i hovedstaden!

– Det kule med sirkus er at det er plass til alt! Drømmen er den samme som den alltid har vært, hvis jeg skulle lage et show så skulle det foregå i sirkusdrakt med muligheter for å imponere, ha det gøy og sjokkere.

FRA ARM TIL VIRKELIGHET: Blipp har tatovert et sikrus på armen for over ti år siden med skriften «Cirque du Blipp». Foto: God morgen Norge

Multitalentet fra Salthus har stått på mange scener. Han har gjort seg bemerket som danser, beatboxer, sanger, gjøgler og sist så vi han i programlederrollen på Senkveld.

Fra Senkveld til Sirkus

Blipp ledet Senkveld sammen med Helene Olafsen og beskriver det som gøy, men lite utfordrende. Fra barndommen av han har levd for å underholde og han har alltid likt å drive med ulike prosjekter, da ble det ensformig å jobbe med det samme programmet hver uke.

– Det beste jeg vet er å underholde, men bare det å være på tv er ikke det som interesserer meg, det må være noe jeg brenner for. Jeg vil skape noe nytt, noe som krever noe mer av meg og som overrasker.

Fallhøyden etter Senkveld er stor, men det skremmer ikke bergenseren. Han ble godt fornøyd med gode terningkast og spanderte en runde på alle i lokalet da det trillet inn en femmer.

Premiere i tigerstaden

SIRKUSDIREKTØR: Målet er å overraske, Blipp understreker at løven bare er på plakaten - Så klart. Foto: Forum scene.

Han har allerede prestert som sirkusdirektør på Forum scene i Bergen, men nå skal den nybakte to-barnsfaren innta rollen sin som sirkusdirektør på Latter i Oslo.

– Jeg er like nervøs i dag som det jeg var på premieren i Bergen.

Målet hans er å spille hundre forestillinger. Heldigvis er forestillingene på kvelden, Stian ble nylig pappa for andre gang og skal fungere som pappa på dagtid og sirkusartist på kveldstid. Han forteller at dette er en stor overgang da det er mer utfordrende med to barn.

Som pappa beskriver han seg selv som leken, men at han må roe seg ned da det ikke er enkelt å legge barna med strømpebukse på hodet og hard rock på kveldstid.

– Jamina holder fortet for nå skal far på sirkus! NYBAKT PAPPA: I slutten av oktober ble Stian Blipp pappa for andre gang med sin kone Jamina Blipp. Foto: Privat.

Selv etter en runde korona i kjernefamilien er Stian like energisk som alltid, «Cirque du Blipp» har premiere i kveld og han ser frem til å møte et nytt publikum i Oslo.

– Jeg har en rar teknikk før premierer generelt hvor jeg må late som at det ikke er premiere i dag. Det hjelper på nervene, også prøver jeg å huske at det kommer til å gå fint.