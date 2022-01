Korthuset faller?

Smitten har funnet veien til den norske langrennstroppen. Så langt vet vi at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt. Om det kommer flere positive tester de kommende dagene er umulig å vite. Det at det var to kvinnelige utøvere som testet positivt, øker selvsagt frykten for et større smitteutbrudd på hotellet.

Både IOC og Kina har insistert på at OL skal gå av stabelen, koste hva det koste vil. Det ville vært dyrt å avlyse eller utsette et OL på kort varsel, men kostnaden av å kjøre på mens omikron sprer seg som ild i tørt gress er også høy. Prisen kan bli enormt høy for enkelte utøvere.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det er ikke vanskelig å forstå ønsket om å arrangere OL selv om viruset fortsatt preger verden. Det er lagt ned vanvittig mye ressurser for å gjøre OL mulig midt i en pandemi. Da er det ikke rart at mange ville føle det som et stort nederlag hvis alt det arbeidet har vært forgjeves. Jo mer man har investert, jo vanskeligere er det å bite i det sure eplet og innse at slaget er tapt.

Mye penger inne i bildet

Man skal heller ikke glemme at både IOC og Kina har sterke interesser av å få avviklet OL. Det er mye penger inne i bildet for IOC sin del. For Kina handler det minst like mye om deres behov for å vise seg frem som en stormakt, både overfor verdenssamfunnet og sin egen befolkning. At et virus som først ble oppdaget i Kina skal spenne bein for et mesterskap kinesiske myndigheter har lagt mye prestisje i vil utvilsomt være tungt å svelge for Kinas ledere. Det at viruset er så tett koblet til Kina har vært et ømt punkt for det autoritære regimet. Kina er ikke en nasjon som ønsker å vise svakhet.

De kinesiske arrangørene har hele veien forsikret om at smittevernrutinene og reglene før og under OL skal være så strenge at man skal klare å hindre viruset i å ødelegge OL-festen. Men nå kan nettopp disse strenge reglene legge mange OL-drømmer i grus.

Krisen i den norske langrennstroppen viser at det er utøverne som nå betaler prisen for at OL skal arrangeres selv om smittetallene skyter i været verden over. I etterpåklokskapens lys hadde det kanskje vært bedre å innse at de fleste hadde vært tjent med at man utsatte OL til verden er litt mer i vater.

Utrolig vanskelig situasjon for Norge

Den norske langrennsleiren befinner seg nå i en situasjon som er utrolig vanskelig for alle involverte. Tyngst er det selvsagt for de løperne som har testet positivt, men også de som foreløpig har testet negativt må kjenne på frykten for at OL-drømmen kan være over allerede før åpningsseremonien i Beijing.

Utfordringene både trenere, støtteapparat og utøvere nå står overfor er enorme. I en ideell verden får utøverne lov til å bruke den siste tiden før et OL til å forberede seg under optimale forhold. Det er da de siste brikkene skal falle på plass for å kunne prestere best mulig på det som er vinteridrettens desidert største scene. Det er bare OL hvert fjerde år. En OL-medalje henger selvsagt utrolig høyt for alle toppidrettsutøvere, og absolutt alt må klaffe hvis man skal lykkes. Helst bør man klare å skyve til side alt som kan stjele fokus og mental energi når man er inne i den siste forberedelsesfasen.

Langrennssjefen om utsettelse av OL: – Hadde vært riktig

Den verden vi lever i nå er langt fra ideell. Sjeldent har utøverne våre hatt et vanskeligere utgangspunkt. Hvordan skal man kunne klare å holde fokus på OL når man ikke vet om man i det hele tatt får sette seg på flyet til Kina? Hvor mye energi stjeler koronafrykten når smitten allerede har klart å snike seg inn i troppen?

Utøverne har levd under et strengt smittevernregime, men likevel har viruset funnet en sprekk i forsvarsverket. Det gir grunn til dyp bekymring. Ikke bare for Norge, men også for alle andre nasjoner som akkurat nå gjør alt som står i sin makt for å holde viruset på avstand. Flere andre nasjoner har bodd på samme hotell som de norske utøverne. De har garantert fått med seg siste nytt fra Norge.

Koronasmitten i den norske langrennstroppen viser hvor vanskelig det er å holde smitten ute, selv for toppidretten. Flask og uflaks kan avgjøre hvem som i det hele tatt får komme inn i Kina. Flere øvelser kan i praksis avgjøres av PCR-tester lenge før utøverne står klare på startstreken. Hvor lurt er det da å insistere på å arrangere OL samtidig som smitten eksploderer verden over?