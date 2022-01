Jarle Bernhoft om dobbeltrollene: – Måtte ta privatfly på grunn av bleieskift

Jarle Bernhoft er mannen og artisten med de mest funky brillene musikkbransjen har sett i moderne tid, og en hårmanke mange av oss kan misunne.

Det multi-intrumentalske geniet fikk fart på karrieren som soloartist i 2011, og siden har musikken hans blitt hyllet av fans i både inn- og utland.

Bernhoft har flere ganger blitt forespurt om å delta på Hver gang vi møtes, men var først denne sesongen han valgte å takke ja. På lørdag er han hedersgjesten i det populære musikkprogrammet.

– Hver gang vi møtes var en fin opplevelse totalt sett. De få tingene jeg lurte på om kom til å være litt vanskelig, ble ikke vanskelig i det hele tatt, forteller han når TV 2 møter musikeren i Bjørvika i Oslo.

TAKKET JA: Bernhoft har blitt spurt flere ganger om å delta i Hver gang vi møtes. Denne gangen sa han ja. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Soulartisten var heller ikke nølende på hvorfor han valgte å bli med akkurat denne sesongen.

Fryktet tolkningene

Bernhoft har vært i musikkbransjen lenge, men selv om han i dag har god selvtillit som utøvende musiker, har han ikke følt seg klar for å være med på Hver gang vi møtes tidligere.

– Jeg har ikke følt meg trygg nok i meg selv som menneske og som artist til å kunne takke ja til dette tidligere, forteller han.

HYLLES: Stig Brenner, Maj Britt Andersen, TIX, Myra, Arif, Anna of the North og Øystein Greni er artistene som skal hylle Bernhoft på lørdag. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Han innrømmer at han også har sett for seg et skrekkscenario med å delta i programmet.

– Jeg tenkte litt sånn: Hva om jeg sitter der på dagen min, og folk skal spille versjoner av mine låter – og så liker jeg det ikke? Og så sitter jeg der med kamera på meg... Jeg hadde ikke klart å skjule det. Hvis jeg synes at noe er stress, så får jeg et fysisk ubehag.

– Men det ubehaget slapp jeg, heldigvis.

UNG FISKER: Bernhoft fikk virkelig smake på ferielivet på Kjerringøy som liten. Foto: Privat

Årets sesong er spilt inn på idylliske Kjerringøy – et sted Bernhoft har et helt spesielt forhold til. Og han legger ikke skjul på at han var solgt da han fikk høre hvor programmet skulle spilles inn.

– Jeg har røtter fra Kjerringøy. Pappa bodde sine først år der - under krigen, faktisk. Han bygde hytte der sammen med faren sin, så jeg var på Kjerringøy hver sommer i oppveksten. Jeg føler en veldig tilhørighet til det stedet.

Sommerminnene fra den nordnorske perlen har brent seg fast i minnet.

– Det var mye fisking og lite søvn. Sånn blir det når urutinerte søringer blir utsatt for dagslys hele døgnet. Men det var også mye drittvær med regn som ikke faller, men pisker sidelengs. Da pleide jeg å ligge og lese tegneserier, også pleide vi å lage brus på en sånn hjemmebrusmaskin. Det smakte sikkert helt «hægg», men det var likevel universets beste brus, mimrer han.

SOMMERMINNER: Bernhoft har mange gode barndomsminner fra Kjerringøy. Foto: Privat

– Hva er det som er så spesielt med Kjerringøy?

– Det er et lys der – en luft og en lukt som jeg ikke finner noe annet sted. Jeg har vært ganske mange steder i dette landet, men lyset i solnedgangene – jeg finner ikke maken.

Jarle Bernhoft Født: 21. juni 1976 Gift med Lisa Bernhoft-Sjødin, og har sønnene Samuel og Benjamin. Startet rockebandet Span, som ble oppløst i 2005. Året etter hadde han en kort karriere som gitarist og vokalist i Bigbang. Slo gjennom som soloartist i 2011 med albumet «Solidarity Breaks». Vant Årets Spellemann og ble kåret til beste mannlige artist under Spellemannprisen 2011. Grammy-nominert i kategorien Beste R&B-album, for plata «Islander» i 2014. Gjestet store amerikanske talkshow som The Ellen DeGeneres Show og Conan O’Brien show.

Selvsikkerhet og redsel

Bernhoft er en artist med en scenetilværelse de fleste av oss bare kan stå og beundre. Men selv om han er selvsikker på det han presterer på scenen, innrømmer han at oppmerksomhet og prestasjon ikke har vært like enkelt å forholde seg til.

– Jeg har alltid vært ganske sjenert, og jeg husker at jeg gjemte meg hver gang jeg skulle synge som liten. Men paradoksalt nok så har jeg alltid hatt en oppmerksomhetstrang.

Med årene har 45-åringen funnet ut hvordan han skal takle sjenansene sine.

– Jeg har et behov for å være litt godt forberedt, og ha greia mi på stell. Hvis jeg ikke er forberedt, så fryser jeg helt til. Men jeg har etter hvert fått en grunnleggende trygghet på ting som jeg vet jeg har snøring på.

– Selv om jeg ikke er så usannsynlig godt forberedt, så skal det ordne seg likevel.

Men han kommer alltid til å være en sånn fyr som må sitte å øve ekstra mye for å roe ned hodet.

SHOWMANN: Bernhoft er en ettertraktet artist som har imponert musikkelskere i både inn-og utland. Her opptrer han på Nobels Fredspris i 2020. Foto: Terje Pedersen/ NTB

– Jeg tror du kan se det noen ganger, at jeg lukker øynene. Det er nok en sjenanse jeg prøver å jobbe med, sier han – idet han kommer på noe han har drømt flere ganger:

– Jeg har et mareritt som gjentar seg, og i det marerittet er jeg Wenche Foss på premiere. Teppet går opp, og så kan jeg ikke noe som helst. Det er det verste jeg vet. Jeg vet ikke hvorfor jeg er akkurat Wenche Foss i denne drømmen, men jeg er nå det, sier han og ler.

STARTET TIDLIG: Med musikalske foreldre var det naturlig for unge Bernhoft å lære seg ulike instrumenter. Foto: Privat

Rockestjerne til soulartist

Bernhoft vokste opp i Nittedal, og med musikkentusiaster til foreldre var det naturlig for han å dyrke den interessen selv.

– Jeg spilte i korps, sang i kor og litt forskjellige ting. Men det var først da jeg begynte å spille gitar at en bryter virkelig slo seg på, forteller han.

Som 16-åring fikk han en åpenbaring om at han skulle begynne på musikklinja. Han beskriver det som en kulturell reise. De store inspirasjonene var Iron Maiden og ACDC, og endelig kom han til et miljø der alle respekterte hverandre, og det de brant inne med.

Sammen med klassekameraten Fritjof Nilsen startet de rockebandet Span, og det skulle bli starten på musikkarrieren hans. Men han slo for alvor gjennom som soloartist da han la ut det som skulle bli en gigantisk Youtube-hit med låten «C´mon Talk» i 2011.

– Du gikk fra å være frontfigur i rockeband – til å satse på en solokarriere som soulartist. Var det vanskelig å finne den rette sjangeren?

– Nei, det kom av seg selv da jeg endelig fikk ut solo-fingeren. Jeg hadde vært ekstremt opptatt av den musikkformen lenge, fra vi starta Span egentlig, så det var en naturlig vei å gå.

EGET STUDIO: Hjemme i Oslo tilbringer Bernhoft mye av hverdagen i sitt eget studio i garasjen. Foto: Gitte Johannessen/ NTB

Slåbrok og kryssord

Selv en fremragende artist kan oppleve tider der noen prosjekter går bra og andre ikke så bra. I Hver gang vi møtes forteller Bernhoft om opp- og nedturer i karrieren, og den store knekken han fikk for et par år siden.

– På den siste knekken følte jeg at jeg hadde jobbet i oppoverbakke i lang tid, og at det var vanskelig å få musikken og bandet ut. Da merket jeg at jeg hadde sittet i flere uker i slåbrok og ikke gjort annet enn å løse kryssord. Jeg dro til legen og fikk en sykmelding.

– Har du funnet en måte å takle motbakker på nå?

– Jeg tror det er mange faktorer som spiller inn. Nå holder vi oss veldig til metaforene her, men det å være i fysisk god form er bra for motbakker generelt. Både for de metaforiske og de reelle. Så det hjelper for min del. Også har jeg slått meg til ro med at opp- og nedturer kommer uansett. Nå har jeg vært artist i 25 år, og ingen har så mange års sammenhengende suksess.

OPP- OG NEDTURER: Motbakkene i karrieren har vært vanskelige for Bernhoft. Idag kjenner han på en helt annen ro over bølgedalene i livet. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Men motbakkene kan også komme midt i den drøyeste suksessen, forteller han. Og her sikter han til balansen mellom livet som familiepappa og artist.

– Det er tungt å måtte stikke vekk fra familien. Det var ganske «heavy» da sønnen min sto og klamret seg til beinet mitt da jeg måtte dra. Det er mye dårlig samvittighet – som selvfølgelig er helt uproduktivt å ha. Det hjelper jo ingen.

KREVENDE: Bernhoft har kjent på mye dårlig samvittighet på grunn av barna. Men under pandemien har han tilbrankt mye tid med familien. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Sammen med kona Lisa Bernhoft-Sjødin (40) har han sønnene Samuel (11) og Benjamin (4). Og skal vi tro Bernhoft selv, er det mye som tyder på at barna har arvet musikaliteten hans.

– Jeg synes begge er veldig musikalske. De har en fantastisk rytmesans, og hører masse på musikk og synger hele tida. Eldstemann har spilt litt cello, men det var ikke helt for han.

Forsinket på grunn av bleieskift

Sjongleringen mellom familieliv og artistkarriere er ikke bare krevende – det byr også på noen spennende kontraster i livet. Det synes i hvert fall Bernhoft.

– Jeg liker å veksle mellom bakkekontakt og sveving. I det daglige er den balansen enkel, for da er det bakkekontakten som er mest tilstedeværende.

KONTRASTER: Bernhoft får virkelig kjenne på kontrastene i livet som småbarnspappa og artist. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Men noen overganger kan være ganske markante, og småbarnspappaen trekker frem et godt eksempel:

– Det var en gang jeg forsov meg fordi jeg var så sliten og holdt på med bleieskift og sånn. Og da måtte jeg rett og slett ta privatfly dit jeg skulle holde konsert. Altså, jeg forsov meg på grunn av bleieskift! Slik overganger synes jeg er litt sånn «wow».

Han kan også synes det er fantastisk å rigge ned etter en konsert.

– Når jeg står på scenen er jeg et midtpunkt der folk applauderer det jeg driver med. Så det å kunne pakke sin egen forsterker etterpå, det er noe fint med det. Å snøre det sammen til en liten presang til meg selv.

Følger ikke trender

Det er ingen ukjent sak at musikkbransjen er tøff, og at man må jobbe for å holde seg attraktiv som musiker. Bernhoft har funnet roen og ser selvsikkert på hvordan han skal holde karrieren på rett kurs.

– Jeg tror veldig på jevn jobbing. Så lenge jeg synes musikken jeg lager er bra, så er det vel bra for noen andre også. Og så tror jeg det merkes at jeg liker å holde på med dette.

– Er du som musiker redd for å bli utdatert på noen måte?

– Utdatert blir man jo, hvis man ikke er veldig opptatt av å følge trender da. Det er jo ikke jeg. Jeg har nok bare funnet roen på at det går litt opp og ned, forteller soulartisten til TV 2.

