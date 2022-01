Nylig smittet med korona og usikker på tredje dose? Dette gjør du

Over 2,5 millioner nordmenn har så langt blitt vaksinert med en tredje vaksinedose.

Det betyr at over halvparten av landets befolkning fortsatt mangler boosterdosen, eller venter på time.

Flere spørsmål

Samtidig opplever mange nå å få en positiv koronatest. Bare de siste dagene har titusenvis av nordmenn fått beskjeden.

Dersom man ikke hadde rukket å ta en tredje dose før de to positive strekene dukket opp, er det mange som nå stiller seg spørsmål om hva de gjør med den tredje vaksinedosen.

Er man tilstrekkelig beskyttet med to doser og korona i kroppen? Eller bør man ta en tredje dose likevel? Og hvor lenge etter endt sykdom bør man da vente?

– Opp til hver enkelt

TV 2 har spurt FHI hva som faktisk stemmer.

– Våre anbefalinger er at man ikke trenger en tredje dose dersom man nylig har vært smittet. Det er ikke aktuelt for oss å endre disse anbefalingene, selv om gyldigheten på koronasertifikatet endres fra 1. februar, sier avdelingsdirektør Line Vold til TV 2.

EU har nemlig besluttet at gjennomgått koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med en oppfriskningsdose.

Man får imidlertid gyldig sertifikat i 180 dager etter gjennomgått sykdom.

– Derfor blir det opp til hver enkelt å finne ut av selv om man vil ha en tredje dose hvis man skal reise, sier Vold.

– Kan gi bivirkninger

FHI-overlege Preben Aavitsland sier at dersom man likevel ønsker å ta en tredje vaksinedose, så anbefaler de at man venter tre måneder etter fullført sykdom.

– Hvordan vurderer dere nytten og risikoen for friske personer under 45 år ved å ta vaksinen nå?

IKKE NØDVENDIG: Overlege i FHI Preben Aavitsland slår fast at det ikke er nødvendig med en tredje dose, dersom man nylig har vært smittet med korona. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Med fersk vaksinedose har de mindre risiko for å bli smittet og enda mindre risiko for å bli alvorlig syk. Denne risikoen er imidlertid lav med bare to doser også. Men så er det sånn at også en vaksinedose kan gi bivirkninger en dag eller to; man kan bli småsyk og få vondt i armen. Hos noen yngre, særlig under 30 år, forekommer det en sjelden gang en bivirkning kalt hjertemuskelbetennelse, sier Aavitsland.

– Uheldig og unødvendig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er problematisk at FHI og EU ikke har lagt seg på lik linje.

– Dette er et resultat av at fagmiljøene som har ansvar for vaksinasjonsprogrammene i Europa vurderer den samme informasjonen ulikt. Da kommer man frem til ulike konklusjoner i ulike land. Det er uheldig og egentlig litt unødvendig, sier Rostrup Nakstad.

Han mener at dette skaper praktiske utfordringer, for eksempel knyttet til reise mellom land med ulike anbefalinger.

KRITISK: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er kritisk til at FHI og EU følger to ulike linjer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kan ikke dette også føre til at personer under 45 år føler seg tvunget til å ta tredje dose selv om det ikke er anbefalt i Norge?

– Det er også en av problemstillingene som gjør at dette er uheldig. Vi håper at tenkningen blir likere, så vi slipper de praktiske problemene, sier Nakstad.

Samtidig mener han det rår usikkerhet om hvor viktig koronasertifikatet blir i sommer.

– Når vi kommer ut av smittebølgen, er det ikke sikkert vi vil ha like strenge regler knyttet til reise. Sånn sett kan det være at dette løser seg av den grunn, men det gjenstår å se, sier han.