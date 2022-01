Makaveli Lindén:

Nye detaljer om drapet – nå stiller de ett krav

OSLO TINGRETT (TV 2): Det pågår en prosess for å få drapsdømte Makaveli Lindén (23) utlevert til Belgia, der han skal svare for en ny drapsanklage. Både norsk politi og svenskens forsvarer stiller ett krav for at det skal skje.