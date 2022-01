Historien om «rolexgujjar»

At politiet klarte å avsløre ham, var på mange måter en tilfeldighet.

8. juni 2020 slår Kripos til.

Etter måneder med skjult etterforskning ser de endelig muligheten de har ventet på.

Spanere har tatt oppstilling utenfor en adresse på Østlandet. Et såkalt gripeteam – væpnede, spesialtrente politifolk – befinner seg rett i nærheten.

Så kommer han ut.

«Operasjon Emma»

Noen måneder tidligere, i mars 2020, har Kripos fått en invitasjon fra fransk og nederlandsk politi om å bli med i en omfattende europeisk politioperasjon.

EKSPERTMILJØ: Kripos er politiets nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Nylig har de, i samarbeid med Europol, klart å infiltrere den krypterte chattetjenesten EncroChat.

Kripos takker ja til invitasjonen og iverksetter «Operasjon Emma» umiddelbart.

Plutselig sitter Kripos i lokalene sine på Bryn i Oslo og har tilgang til det TV 2 får beskrevet som en slags livedekning fra en kriminell underverden.

På plattformen diskuterer nesten 50 norske brukere grove narkotikalovbrudd og annen kriminalitet.

En bruker med navnet «rolexgujjar» vekker raskt Kripos’ interesse.

Politiet aner ikke hvem som står bak brukeren, men det skal vise seg at de kjenner ham godt fra tidligere.

Parkeringsplassen i Bærum

21. april 2020: Det er tirsdag formiddag, og politiets spanere har tatt oppstilling på en parkeringsplass på Rykkinn i Bærum.

De vet ikke hvem de venter på, men de har informasjon om at et stort parti narkotika skal bytte hender.

SPANET: Gjennombruddet i etterforskningen skjedde på denne parkeringsplassen i Bærum. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Parkeringsplassen ligger rett i nærheten av boligen til en bærumsmann som politiet har hatt under skjult etterforskning siden oktober året før.

Internt i Kripos blir han omtalt som «depotmannen».

Spanerne sitter parat når en varebil av typen Volkswagen Caravelle ruller inn på parkeringsplassen.

Ut stiger en litauisk 37-åring. Han er iført blå plasthansker og har med seg en pappeske.

LEVERTE: Iført blå plasthansker har 37-åringen nettopp plassert en eske med amfetamin i bagasjerommet på bilen bak han. Foto: Kripos

Mannen åpner bagasjerommet på en SEAT Arona og setter fra seg esken. Så kjører han fra stedet.

En politipatrulje legger seg på hjul og følger litaueren nordover på E16 mot Innlandet.

Spanerne som har blitt igjen på parkeringsplassen, blir vitner til at «depotmannen» inspiserer varene i bagasjerommet på bilen.

INSPISERER: «Depotmannen» dukket kort tid senere opp for å sjekke varene. Foto: Kripos

Han blir pågrepet umiddelbart.

I nærheten av Hadeland blir også litaueren pågrepet.

I boligen hans på Østre Toten finner de et kjellerlaboratorium, der litaueren produserer store mengder amfetamin. Han skal senere bli dømt til 14 års fengsel for å ha produsert om lag 150 kilo.

Beslaget utgjør en tredel av all amfetamin som beslaglegges i Norge i 2020. Stoffet har en gateverdi på opptil 60 millioner kroner. For Kripos blir det viktig å pågripe regissøren bak det hele. Nå begynner jakten på «rolexgujjar».

«Operasjon Thompson»

Det var meldinger fra EncroChat som førte politiet til parkeringsplassen i Bærum.

Etter å ha bevitnet narkotikaoverleveringen på parkeringsplassen starter politiet jakten på «organisatoren», som han kalles i gangene på Kripos.

Allerede dagen etterpå, den 22. april, har Kripos en klar formening om hvem «organisatoren» kan være. Politiet begynner å holde en 43 år gammel mann under oppsikt.

De merker seg at han opptrer svært forsiktig.

Han befinner seg så å si aldri i samme leilighet som han oppbevarer den viktige EncroChat-telefonen. Dessuten er telefonen nesten alltid avslått.

ENCRO: En telefon av denne typen kan bli helt sentral i rettssaken mot «rolexgujjar». Foto: Kripos

For Kripos er det avgjørende å kunne knytte 43-åringen til den krypterte telefonen.

Derfor haster det når etterforskerne på morgenen 8. juni registrerer at telefonen skrus på, og at den tilsynelatende befinner seg på 43-åringens adresse for første gang siden april.

Bare sekunder etter at han går ut av døren, pågripes han.

I sin venstre hånd har han to vanlige mobiltelefoner. I den høyre holder han EncroChat-telefonen som politiet har fulgt med på.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe knyttet til EncroChat i det hele tatt, sier mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland til TV 2.

I bilen som mannen var på vei inn i, blir det funnet om lag 100.000 kroner i kontanter.

På telefonene finner politiet det de mener er en rekke avslørende bilder. Rolex-klokker og fiktive klokkesalg er en sentral del av tiltalen som nå er tatt ut mot 43-åringen. Disse klokkene, en Rolex Barichello og en Rolex La Montoya, er blant politiets beslag. Verdien er estimert til om lag 1,3 millioner kroner.



Kripos mener at mannen har brukt fiktive kontrakter om salg av Rolex-klokker til å hvitvaske store pengesummer som stammer fra narkotikasalg.

– Dette bestrides. Han har hatt en interesse for kjøp og salg av klokker, og dette er ikke noen form hvitvaskingsprosess, sier mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland.

Omfattende tiltale

Den 43 år gamle mannen er nå tiltalt for å ha anskaffet 164,8 kilo amfetamin, via en annen bakmann og samarbeidspartner i utlandet.

– Han erkjenner delvis straffskyld for dette, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det på nåværende tidspunkt, sier Drevland.

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevland forsvarer den tiltalte 43-åringen. Foto: Berit Roald / NTB

Mannen nekter straffskyld for resten av postene han må svare for i retten. Det gjelder oppbevaring av hasj, vold, grovt ran, grovt heleri og hvitvasking av store pengesummer.

– Dette er en svært alvorlig anklage om omfattende narkotikakriminalitet og vinningskriminalitet, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2.

Kripos knytter 31 personer til denne saken på den ene eller andre måten. De fleste av forholdene gjelder økonomisk kriminalitet og etterforskes som egne saker.

En av sakene gjelder en 48 år gammel betalingsagent fra Oslo. 48-åringen har drevet såkalt hawala-virksomhet, men er nå siktet for å ha hvitvasket over en halv milliard norske kroner.

MÅ MØTE HER: Oslo tingrett skal behandle den omfattende tiltalen som er tatt ut mot 43-åringen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kripos mener at «organisatoren» flittig har brukt 48-åringen til å hvitvaske penger som stammer fra narkotikasalg.

43-åringen er straffedømt en rekke gange tidligere, for blant annet vold, narkotika og brudd på våpenloven.

Spørsmål om bevisavskjæring

Oslo tingrett har satt av ni uker til behandling av saken. Opprinnelig skulle den opp for retten 15. februar, men denne uken ble oppstarten utsatt til 1. mars.

Bakgrunnen for det er at det ikke er endelig avklart om påtalemyndigheten skal få lov til å bruke bevisene de har innhentet fra EncroChat.

– Det er jo viktige bevis i saken. For en del av forholdene så er EncroChat helt sentralt, sier statsadvokat Fari.

AKTOR: Statsadvokat Carl Fredrik Fari ved det nasjonale statsadvokatembetet skal føre rettssaken mot 43-åringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den tiltalte 43-åringen er ikke den eneste som er avslørt gjennom «Operasjon Emma». Totalt ble det iverksatt minst 12 skjulte etterforskninger mot ulike brukere av den krypterte plattformen.

I fjor sommer skulle egentlig den første EncroChat-saken opp for rettsvesenet, men saken ble utsatt og er fortsatt ikke behandlet.

Årsaken til det er at de tiltaltes forsvarere mener Kripos´ beviser er innhentet på ulovlig vis ved å gjøre innbrudd på de enkeltes telefoner.

Kripos på sin side mener at de gjennom den internasjonale operasjonen kun har vært en passiv mottaker av bevisene. Videre hevder de at fransk politi etter loven kun har avlyttet en dataserver i Frankrike.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har gitt Kripos medhold i spørsmålet. Avgjørelsen er imidlertid anket til Høyesterett. Om Høyesterett velger å behandle anken eller ikke, kan få stor betydning for den tiltalte 43-åringen.