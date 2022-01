Mulig ny massegrav funnet ved internatskole i Canada

Urbefolkningssamfunnet Williams Lake First Nation (WLFN) opplyste tirsdag at en geofysisk undersøkelse har avdekket det som kan være 93 graver ved den tidligere internatskolen St. Joseph's Mission.

– Mye arbeid gjenstår på stedet, og vi har alle intensjoner om å fortsette dette arbeidet, sier WLFNs leder Willie Sellars.

I begynnelsen av januar satte regjeringen av 13,5 millioner kroner for å finansiere undersøkelsene. Nyheten om de mulige gravene bringer store lidelser til overflaten, uttalte statsminister Justin Trudeau tirsdag.

– Hjertet mitt er knust for dette lokalsamfunnet og for de pårørende hvis kjære aldri kom hjem igjen, sa han.

Området ligger rundt 300 kilometer nord for Kamloops, der levningene av 215 barn ble funnet i mai i fjor.

Siden den gang er det blitt funnet over 1.000 anonyme graver nær tidligere internatskoler, drevet av religiøse grupper. Funnene har kastet lys over et mørkt kapittel i canadisk historie og landets tidligere politikk om tvangsassimilering av urbefolkningen.

Til sammen 150.000 barn fra landets urbefolkning var elever ved 139 slike skoler fra slutten av 1800-tallet og fram til 1990-tallet, isolert fra familier, språk og kultur. Til sammen 4.000-6.000 barn antas å være savnet, ifølge myndighetene.

En sannhets- og forsoningskommisjon konkluderte i 2015 med at den feilslåtte politikken var «kulturelt folkemord».

(©NTB)