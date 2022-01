Skuespilleren åpner opp om foreldrenes mystiske død

Robert Witt (87) og Diane Witt (75) ble funnet døde i hjemmet sitt i Massachusetts i USA.

Dødsårsakene har vært et mysterium en stund. Politiet sa det ikke var noe som tydet på kriminalitet knyttet til dødsfallet. Brannvesenet sjekket også om luftkvaliteten kan ha vært årsaken, men fant ingen spor av giftige gasser.

Nå tror politiet at paret døde av hypotermi etter at en av dem ble funnet med frakk på, ifølge blant annet The Daily Mail, Mirror og USA Today. Politiet sier også det har vært rapporter om at paret hadde problemer med varmeovnene.

KJENT: Witt har spilt i flere store filmer og TV-serier. Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.com

Fikk ikke hjelpe

På sosiale medier har mange lurt på hvorfor Alicia Witt, som er kjent fra blant annet Netflix-suksessen «Orange Is the New Black», «The Walking Dead», «Two Weeks Notice» og «Twin Peaks», har latt foreldrene bo i et så falleferdig hus at de endte med å dø på denne måten.

46-åringen skal ikke ha klart å nå foreldrene på flere dager før dødsfallet.

«Hver gang jeg tilbød å få noe reparert for dem, nektet de å la arbeidere komme inn i huset deres», skriver skuespilleren i et hjerteskjærende Facebook-innlegg.

Forstår ikke valget

«Foreldrene mine var ikke uten penger. De var voldsomt sta, men også vakkert originale sjeler, og med det tok de valg – valg som jeg ikke kunne snakke dem bort fra.

Hun skriver at det er over ti år siden hun fikk lov å gå inn i huset deres, og at hun flere ganger har tryglet, grått og bedt dem ta imot hjelp.

«Jeg ante ikke at varmen deres hadde gått ut. Jeg vil aldri forstå hvordan eller hvorfor de valgte å ikke fortelle meg dette, ikke la meg hjelpe dem med dette. Hjertet mitt er knust».