DNB og Nordea venter fortsatt økonomisk vekst – og flere renteøkninger

– Omikron ser ut til å bli kun en dump i veien og mye ligger til rette for fortsatt solid vekst fremover, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

DNB og Nordea offentliggjorde onsdag sine prognoser for norsk økonomi.

Raskere renteøkning

Begge bankene tror at den sterke økonomiske utviklingen vil åpne for seks rentehevinger de neste to årene, skriver E24. Kjetil Olsen spår renteheving hvert kvartal til godt ut i 2023, med en topp på 2 prosent ved utgangen av 2023.

I de siste prognosene fra Norges Bank er det signalisert rentetopp på 1,75 prosent mot slutten av 2024.

– Selv om Norges Bank hevet renta to ganger i fjor, er renta fortsatt på et unormalt lavt nivå, Vi må regne med flere rentehevinger framover og trolig noe høyere rente enn Norges Bank så langt har signalisert, sier Olsen.

Lønnsvekst

Nordea venter at arbeidsledigheten vil være tilbake på samme nivå som før de siste restriksjonene i løpet av andre kvartal 20222, noe som vil gi kamp om arbeidstakerne og høyere lønnsvekst.

– Sammen med krav om kompensasjon for tapt kjøpekraft i fjor kan lønnsveksten fort nærme seg 4 prosent i år. Det vil gi god vekst i folks kjøpekraft, forteller Olsen.

DNB er av samme oppfatning, med en prognose på 3,8 prosent, skriver E24.

– Et stramt arbeidsmarked og økt inflasjon vil legge til rette for den høyeste lønnsveksten siden 2013, skriver banken i sin rapport.

Boligpriser

Veksten i boligprisene roet seg i løpet av 2021, etter svært kraftig vekst i 2020. Når rentene går opp, vil boligprisene trekkes noe ned, samtidig som lønnsveksten vil trekke i motsatt retning. I sum tror Nordea at boligprisveksten vil holde seg på et stabilt moderat nivå.

– Vi er dog åpne for at boligprisen kan falle litt de stedene de har steget mest og hvor gjeldsgraden er høyere enn landsgjennomsnittet som i Oslo.

Også her er DNB enig i Nordeas analyse. Prisestimatet fra DNB er på 2,5 prosent vekst i 2022.

(NTB)