Får ikke test – her har de 1.000 tester igjen på 80.000 innbyggere

Regjeringens nye testregime innebærer at færre trenger ta PCR-tester.

De nye reglene som Helsedepartementet kom med mandag, innebærer at nærkontakter til folk som er koronasmittet, slipper karantene så lenge de selvtester seg daglig.

Fra onsdag av skal kommunene dele ut selvtester gratis, ifølge Helsedepartementet, men allerede da denne nyheten ble kunngjort, vedgikk departementet at mange kommuner mangler tester.

I Tromsø går de tom for selvtester i løpet av dagen onsdag. Det sier fagleder ved korona-senteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen, til TV 2.

I Tromsø kommune har de onsdag ettermiddag rundt 1.000 selvtester igjen – på 80.000 innbyggere.

– Kapasiteten på selvtester i Tromsø kommune er veldig, veldig dårlig, sier han.

Kommunen har fått signaler om at det vil komme flere tester snart, men kapasiteten vil fremdeles være sprengt.

Klarer ikke overholde strategi

Konsekvensen i Tromsø, er at kommunen ikke klarer følge de nye nasjonale retningslinjene rundt testing ut av karantene.

– Folk får ikke selvtester dersom et husstandsmedlem er smittet og de skal teste seg ut i 5 eller 11 dager. Vi har ikke nok tester til det, sier han.

Det er de med symptomer, som nå får tester i Tromsø.

Det er varslet flere leveranser av selvtester, men selv med nye leveranser vil kommunen være presset.

– Det er ikke nok til at vi kan begynne å levere ut store kvantum for da går vi tom med en gang. Også er det signaler fra Helsedirektoratet at mot slutten av neste uke og uken etter det vil de store leveransene begynne å komme inn, sier han.

En annen kommune som nå sliter, er Stjørdal kommune i Trøndelag.

De har heller ikke mulighet til å gi tester til alle som ønsker å teste seg ut av karantene.

KOMMUNEOVERELEGE: Leif Edvard Muruvik Vonen i Stjørdal kommune. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi må rasjonere. Nå får alle som har nylig oppståtte symptomer test, det er de som er prioritert. De som ønsker å teste seg ut av karantene, særlig nærkontakter, vil ikke få tester i denne omgang, sier kommuneoverlege i Stjørdal kommune Leif Edvard Muruvik Vonen til TV 2.

Høyt sykefravær

Også i Trondheim kommune har de sett seg nødt til å foreta en liknende prioritering.

Stjørdal-overlegen mener dette gjør at myndighetenes hensikt, å få ned sykefraværet, foreløpig ikke vil bli innfridd.

– Det høye sykefraværet vil fortsette, når folk ikke har mulighet til å teste seg ut av karantene. Det er høyt fravær både i skoler og arbeidsplasser nå. Dette vil nok øke også neste uke, men jeg håper vi når en topp snart, sier han.

Han frykter også at mørketallene vil være store, og at mange vil gå rundt med korona uten å vite det, så lenge det er en mangel på tester.

– Det er klart at den nasjonale strategien som er lagt her ikke er mulig å etterleve ordentlig. Det er veldig synd for den enkelte som havner i karantene og som ikke har mulighet til å teste seg ut, sier Vonen.

Denne prioriteringen er i tråd med Helsedirektoratets anbefalte prioritering i kommuner med for få selvtester:

Personer med symptomer Test ved kjent eksponering, ved a) husstanden b) øvrige nærkontakter Annen screening etter smittevernfaglige vurderinger

– For liten tid

I Bergen forsvant 12.000 selvtester fra utleveringssentralen i Åstveithallen i Åsane onsdag formiddag. Det var tomt for tester etter to timer, og de måtte stenge mange timer før planlagt.

TOMT: Noen av de siste testene deles ut i Åsane i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Vi vil få 285.000 selvtester torsdag, dette tilsvarer en per innbygger, sier Endre Hovland i Bergen kommune.

Askill Sandvik, kommuneoverlege i Kristiansund, fortviler over den korte tiden kommunen har hatt til å forberede seg på det nye testregimet.

– Vi har fått for liten tid til å forberede oss på dette, det kreves ett massivt apparat for utdeling av tester i det omfanget det nå vil bli, sier han til TV 2.

Han sier kommunen enda ikke er i en situasjon der man må prioritere, men at de fort kan havne der.

– Ja, vist smitten brer seg så raskt at det ikke er nok tester, så må vi prioritere å teste de som har symptom, helt klart. Så i en mangelsituasjon vil ikke denne ordningen her fungere i det hele tatt. Denne ordningen er avhengig av store leveranser til kommunene hver uke, sier han.