Tobarnsmoren Marita er del av en dyster statistikk: – De har lidd mye, og de har lidd lenge

Mens smitteverntiltak skal beskytte samfunnet, opplever Marita at pandemien gjør henne sykere. Ferske tall viser at mange funksjonshemmede fremdeles sliter fysisk og psykisk som følge av pandemien, samtidig som de mister et stort antall viktige tilbud og tjenester.

– Jeg er egentlig en evig optimist, men det har vært vanskelig de siste to årene, sier Marita Hole. Hun har diagnosen spinal muskelatrofi. For å få hverdagen til å gå rundt må hun derfor ha hjelp til absolutt alt, med unntak av å snakke.

Tobarnsmoren har grunnet SMA-diagnosen kraftig redusert immunforsvar, og en lungekapasitet på 37 prosent. Derfor har Hole, som beskriver seg selv som en aktiv og sosial person, de siste to årene levd svært isolert av frykt for koronasmitte.

Samtidig opplever hun at sykdommen hennes har forverret seg i takt med at tilbud som trening og fysioterapi har falt bort. Delvis fordi tilbudene har blitt avlyst, delvis fordi Hole ikke har våget seg ut døren.

Dystre tall

Det er en skjebne hun deler med mange. Ferske tall fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon viser at funksjonshemmede fremdeles sliter kraftig under pandemien.

23 prosent oppgir at de opplever tapt funksjon

40 prosent opplever nedsatt fysisk helse

34 prosent opplever nedsatt psykisk helse

Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, mener rapporten viser at en stor gruppe mennesker fremdeles sliter med virkningene av pandemien.

– Funksjonshemmede har lidd stort under pandemien, og de lider fortsatt. Tjenester har ikke kommet tilbake, veldig mange behandlinger har ikke blitt gjenopptatt, og mange lever i isolasjon med de konsekvensene det har for psykisk helse, sier Elvestad til TV 2.

Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, sier pandemien ikke er over for de funksjonshemmede. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Funnene har mye til felles med FFOs rapport fra 2021 og august 2020, og underbygger hvor vanskelig de siste to årene har vært for funksjonshemmede. Elvestad frykter at det som tidligere var en trend, nå er blitt et mønster.

– Det denne undersøkelsen viser er at det er i ferd med å sette seg litt, og det er ikke bra, sier generalsekretæren.

– Funksjonshemmede har lidd mye, og de har lidd lenge.

Mister tilbud

I Bergen blir tobarnsmoren Hole presentert med funnene i FFOs rapport. Hun reagerer kraftig på at situasjonen ikke har bedret seg siden pandemien først brøt ut i 2020.

– At disse tallene ikke har forbedret seg på to år er en stor skam. Samtidig er det absolutt ikke noe som overrasker meg. Jeg synes det er skamfullt at det er sånn, og jeg vet det er mange som føler seg glemt, sier Hole.

Marita Hole beskriver seg selv som både sosial og aktiv. De siste to årene har det derimot blitt mye isolasjon for bergenseren. Foto: Privat

FFOs rapport slår videre fast at 29 prosent av funksjonshemmede har gått glipp av behandling, kontroller eller oppfølging i helsevesenet som følge av koronasituasjonen. Ytterligere 23 prosent har gått glipp av terapi eller trening, noe Hole tror er med på å forklare hvorfor mange funksjonshemmede har hatt det ekstra tøft de siste to årene.

– Det store bortfallet av disse tjeneste om tilbudene som vi har, er med på å gjøre situasjonen alvorlig, forteller Hole.

Blir syk av smittevern

Paradoksalt nok har smitteverntiltak for å begrense sykdom i samfunnet gjort at SMA-tilstanden hennes har forverret seg.

– Jeg har fått flere helseplager, i tillegg til grunnsykdommen min, Jeg får veldig vondt i rygg, bein nakke og sitter mye stille. Jeg har ikke hatt tilgang til noen annen trening eller terapi annet enn det jeg har kunne gjøre selv, og der merkes både fysisk og psykisk, sier Hole.

– Det kan ikke være slik at man blir sykere under pandemi. Man har ikke covid-19, men likevel blir man sykere fordi samfunnet stenger ned, sukker tobarnsmoren.

Generalsekretær Elvestad er tydelig på at bortfall av tjenester kan få store konsekvenser for en allerede utsatt gruppe, særlig når det varer i to år.

Lilly Ann Elvestad sier manglende behandlingstilbud gir alvorlige konsekvenser. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Man taper funksjonsnivå og blir rett og slett fysisk dårligere. Det å miste behandling over tid kan ha store konsekvenser, ved at man blir dårligere. Det at man mister trening betyr at man lever med større smerter. Hvis du er funksjonsnedsatt og mister assistanse, gir det deg en krevende hverdag og det er klart at det også kan gå utover helsen på sikt, sier Elvestad.

I tillegg til at flere tjenester faller bort, ser FFO også at mange funksjonshemmede selv velger å avlyse tjenester, rett og slett fordi de frykter å bli smittet. Undersøkelsen viser at 40 prosent det siste halvåret har avlyst tjenester og tilbud som følge av pandemien.

Elvestad påpeker at mange funksjonshemmede både er i risikogruppen for koronaviruset, samtidig som de rammes hardt av tiltakene.

– Disse gruppene står de i veldig dilemma, skal de ta imot tjenester eller må de være redd for å bli smittet? En del av våre grupper har vært veldig redd for å bli smittet, samtidig som de har kjent på konsekvensene av smittevernstiltakene.

Marerittet ble virkelighet

Da pandemien først brøt ut, var Marita Hole en av mange som måtte ta stilling til dette dilemmaet. Hun er avhengig av assistenter for å få hverdagen til å gå rundt, noe som innebærer stor smitterisiko. Selv om hun og familien tok så mange forholdsregler som overhodet mulig, ble marerittet virkelighet i julen, da en av assistentene smittet både henne og samboeren med viruset.

– Jeg ble livredd og begynte først å grine. Da vi testet positivt fikk jeg panikk og hjertebank, og tenkte at jeg kom til å bli innlagt eller kom til å dø, forteller Hole.

Marita Hoen ble livredd da hun fikk påvist koronasmitte. Nå ser hun frem til en mer normal hverdag. Foto: Privat

Til tross for Holes sterkt reduserte immunforsvar, kom hun seg gjennom koronasmitten uten alvorlig sykdom. Hun var fortsatt like avhengig av hjelp, noe som medførte at assistentene måtte bruke fullt smittevernutstyr i tiden etter smitten.

– Det var litt som å være på teststasjonen, de gikk rundt med full drakt og visir og det hele. Det var litt nifst å se dem gå rundt i huset, men ungene synes heldigvis det var morsomt, sier Hole.

Nå er tobarnsmoren koronafri, og har bestemt seg for å leve litt mer normalt. Ikke fordi frykten for viruset er borte, men fordi hun føler seg nødt til det.

– Litt etter litt vil jeg bevege mer mer ut, bli med sønnen min på trening og den slags type ting, for det merker jeg at jeg trenger. Man skal ikke være nødt til å holde seg inne i to år. Det er ikke bare meg, men veldig mange som har blitt glemt under denne pandemien, avslutter hun.