Sagosen beskyldes for filming – tas i forsvar av TV 2s ekspert

Se hendelsen i Sportsnyhetene øverst!

Dagen etter kollapsen mot Sverige får Sander Sagosen hard medfart i våre naboland for en episode som utspilte seg tidlig i tirsdagens oppgjør.

Trønderen gikk dramatisk i parketten etter å ha fått armene til Oscar Bergendahl i halsregionen.

Filming, mener svenske og danske kommentatorer.

Tas i forsvar

– Det er teater. Han kaster seg. Han falder som et fyrtårn, sa Viaplays svenske kommentator Robert Perlskog ifølge Expressen.

– For meg så ikke det ut som et slag med masse kraft. Jeg synes virkelig at Sagosen overspiller. Jeg er med på at han blir tatt, men det der, det er... Det er jeg lei av å se, sa danske Bent Nyegaard ifølge TV 2 Danmark.

Bergendahl fikk en to-minutter etter hendelsen. Den ble også sjekket på video for å se om svensken fortjente rødt kort.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener situasjonen blir blåst ut av proporsjoner.

– Det ser ut som han kaster hodet godt bakover i første situasjon, men hvis man ser det fra noen andre vinkler, så ser man at armen til den svenske spilleren er oppe i halsregionen og treffer Sander. Det er nok litt overspilling, men å lage en voldsom ting ut av det, synes jeg ikke er noe.

– Han blir truffet i halsen og så overspiller han garantert litte grann. Det er fordelen at du har det VAR-systemet i håndballen. Dommerne tar ham for treffen i halsen, han får to minutter og ikke et direkte rødt kort, som han kanskje kunne fått hvis de ikke hadde hatt hjelpemidler.

De svenske motspillerne var ikke like oppbragt som kommentatorene.

– Han er som han er, og gjør sine ting. Jeg kan tenke meg at han får en del juling også. Han får vel spille på sitt vis. Av og til får man det med seg, og av og til får man det imot, sa målvakt Peter Johannesson.

– Han vil vel vise at han får et slag i ansiktet og han viser det ganske mye. Så mye kan jeg si, sier en lattermild Max Darj ifølge Aftonbladet.

Skjedd før

Dette er ikke første gang Norges stjernespiller blir beskyldt for å filme.

Etter en kamp for Aalborg i 2017 reagerte motspiller Michael V. Knudsen på Sagosen.

– Hvis det er noe jeg ikke liker i håndball, er det skuespillere, sa han-

– Jeg synes absolutt ikke det kler sporten. Jeg hater når det skjer. Sagosen er en spiller av så høy kvalitet at jeg ikke synes det kler ham å spille på den måten. Det er noe vi vil ha vekk fra sporten, la han til.