Henrik Kristoffersen: – Hadde vært lettere for 98 prosent av utøverne om OL var i Europa

Smittefrykten har for alvor rammet langrennsleiren før OL etter sprinttrener Arild Monsens positive koronatest. De har utsatt avreise til Beijing til 31. januar, og tar alle forholdsregler for å unngå smitte – vel vitende om at en positiv koronatest kan sørge for at hele OL-deltakelsen kan ryke.

Norges gullhåp i slalåm, Henrik Kristoffersen, har selvsagt fått med seg smittefrykten og den nervøse stemningen som hersker i langrennstroppen.

Onsdag ble det kjent at både Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på covid-19.

– Akkurat nå hadde det vært lettere for 98 prosent av utøverne hvis OL hadde vært i Europa. Det er så mye styr, men det hadde ikke vært det samme styret som er nå, konstaterer Kristoffersen.

– Burde vinter-OL i Kina vært utsatt?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, for å være ærlig. Jeg ser mange snakker også om andre grunner enn korona om at OL ikke burde vært i Kina. Jeg har dessverre kjørt mitt første OL i Sotsji, så i PyeongChang i mitt andre, og nå blir det i Beijing i mitt tredje. Det har vel ikke vært sånn folkestemning som OL i noen av dem. De tre første gikk med lite publikum. Det var ikke publikum i Sotsji, ikke i PyeongChang, og det blir vel ikke publikum i Kina heller, for å være ærlig, svarer Kristoffersen på onsdagens digitale pressetreff.

– Om det skulle vært utsatt eller ikke i Kina er vanskelig å si. Men jeg tror det hadde vært lettere om det gikk på et sted i Europa. Det hadde vært lettere med reiser og restriksjoner og lignende, påpeker han.

– Som å flippe en mynt

Han legger ikke skjul på at også han frykter smitte før avreise til OL.

– Dersom jeg hadde testet positivt i morgen, så ville jeg rekke det uansett. Som fartskjører rekker du det ikke, sier alpinisten, før han innrømmer at smittefrykten også sitter i ryggmargen hos ham.

– Det er vel å flippe en mynt, rett og slett. Akkurat nå er det 50/50 prosent sjanse. Jeg venter bare på å lese i avisene at den første norske utøveren ikke får reise til OL på grunn av smitte, sier Kristoffersen på onsdagens digitale pressetreff, og slår fast:

– Hvis det ikke skjer at en OL-utøver for Norge mister OL på grunn av smitte, så er det sannsynligvis en større prestasjon enn at Jesus gikk på vannet. Akkurat nå oppleves hele greien som helt umulig, mener han.

Lever i isolasjon

Kristoffersen mener smittesituasjonen i Europa nærmest gjør det umulig å unngå å bli smittet.

– I Østerrike, hvor jeg er nå, var det 30.000 smittet i går. I Norge var det vel 24.000. Verden har åpnet opp igjen og alle land gir blanke f*** i om det er smitte eller ikke. For oss som tar PCR-test hver dag, samtidig som det ikke er mulig å omgås andre folk.... Jeg ser jo på langrennsfolket nå, etter at en trener testet positivt der. Det er utrolig vanskelig. Per dags dato så er det ikke mulig å ta flere forholdsregler enn det vi gjør, det er ikke praktisk mulig. Så det blir nesten som å slå kron og mynt med tanke på smitte, sukker han.

Selv har Kristoffersen levd i isolasjon den siste tiden.

– Nå er jeg hjemme i Salzburg, og Tonje (samboer) får ikke lov til å jobbe den tiden hun har vært her. På hoteller spiser vi på egne rom, og bufféer på hotellet er uaktuelt. Jeg tar ingen bilder med fans, og skriver ikke autografer, fordi det er for stor risiko, oppsummerer han, og legger til:

– Jeg er ikke sosial på noen som helst måte, og har ikke vært i butikken siden før jul. Jeg går stort sett på trening, og sitter på rommet og holder meg i ro og i boblen med de rundt, som støtteapparatet. Men ting er samtidig ikke praktisk mulig å unngå. Den rød bobla på hotellene eksisterer ikke lenger, og det er jo forståelig siden de har ligget brakk i to år og vil tjene penger igjen. Men at vi ikke ble smittet i Adelboden eller Wengen, er jo helt sykehus, egentlig, konstaterer han.

Reiser først 4. februar

Overfor TV 2 gjør Kristoffersen det klart at han ikke reiser med den øvrige norske OL-troppen 31. januar.

Han reiser til OL først 4. februar fra Zürich.

– På selve flyreisen må alle ta PCR-tester, så det stresser jeg ikke så mye over. Men jeg vet folk har hatt lyst til å reise med privatfly, men det er ikke lov, sier han til Kristoffersen.

– Det går også et fly den 7. februar, så hvis noe går skeis kan jeg også reise da. Jeg ønsker å være i OL så kort som mulig.

Fokuset på smittevern koster imidlertid krefter for gullhåpet.

– Det er slitsomt, ekstremt slitsomt. Jeg er like nervøs hver dag jeg tar en PCR-test. Ved dopingkontroller vet man jo om man har gjort noe dumt eller ikke. Nå har du jo ikke snøring. Folk er positive uten symptomer, og føler seg 100 prosent friske. Det er kaos, hele greiene, faktisk, sukker han, før han igjen slår fast:

– Om noen norske i OL-troppen ikke tester positivt før OL, så er det faen meg et mirakel.