«Farmen kjendis»-Tomine: – Jeg er så skuffet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Tomine Harket kom inn på gården spontant som utfordrer, noe som gjorde at ting ikke gikk helt etter planen.

Det er ikke alltid like lett å komme inn i en situasjon senere enn alle andre, og det fikk Tomine Harket (28) kjenne på i «Farmen kjendis».

Planen var nemlig at sangeren skulle være med fra start, men da hun skjønte at tiden ikke strakk til og det ikke passet seg, valgte hun å takke nei.

Senere ble hun spurt om å være med likevel som utfordrer, men da hadde hun allerede lagt forberedelsene på hylla.

Og det angrer Harket på.

Lærte spillet på gården

Sangeren var i utgangspunktet innstilt på at hun skulle sette seg godt inn i spillet, men da ting forandret seg, måtte hun ta det på sparket.

– Jeg lærte meg hva en tvekamp var, da jeg var der inne. Og bare sånn: «Åja, slegge og tautrekking. Hva faen er det, liksom?». Jeg visste jo ingenting, innrømmer Harket til God kveld Norge.

Hun forteller at hun skulle ønske det ikke var sånn, da hun ser på Farmen som en spennende mulighet.

– Jeg er så skuffet over meg selv at jeg ikke gikk inn i det, fordi det er en veldig kul sjanse å få lov til å være med. Men igjen, det er fordi det ble så spontant og at de var sånn: «Okei, vi vet du sa nei, men vil du være med som utfordrer?», forteller Harket.

Når da timeplanen hadde løsnet, bestemte artisten seg for å prøve likevel, til tross for at tiden var knapp og forberedelsene ikke var på plass.

– Klikket i vinkel

En annen ting Harket fikk kjenne på av å komme inn senere på gården, var sinnstilstanden til de opprinnelige deltakerne. For det er ikke bare bare å være stengt ute fra omverdenen i flere uker.

– Veldig, veldig merkelig å komme inn som utforder. For jeg var jo helt «normal», vil jeg si. Det var jo ingen der inne, fordi de hadde rukket å komme inn i den Farmen-bobla. Så det var rart, uttrykker hun.

Fram til ankomsten til Harket, hadde deltakerne allerede rukket å smugle varer inn på gården. Dette merket sangeren tidlig.

– Det skjedde fort. Med en gang jeg kom dit, så var det plutselig noen som sto utenfor og kastet over sjokolade og masse greier. Også skulle man løpe og finne det og de klikket jo i vinkel, avslører hun.

Grunnet den sene entréen, skjønte hun ikke hva som foregikk.

– Jeg hadde jo ikke rukket å bli sinnsyk, så jeg var bare sånn: «Hallo, det er jo bare en sjokolade, kan vi slappe av?», sier Harket.

Hun beskriver situasjonen som desperat og teit, men innrømmer at hun fikk en sjokoladebit under den nøyaktige utdelingen av smuglevarene.

– Sophie (Elise Isachsen, journ.anm.) satt der på rommet med sjokoladen og hadde gitt ut én og én, også var det noen som hadde fått to og folk var helt sånn: «Åå, men han har fått to!». Og jeg bare: «Herregud, det her er så jævlig nerd», avslutter Harket.