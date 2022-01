Tradisjonelle fartshumper er et mye brukt hjelpemiddel for å få norske bilister til å senke farten.

Det finnes tusenvis av dem rundt om i landet, ikke minst er det mange i byene. Akkurat nå tester Oslo kommune ut en helt ny type fartsdemper, like ved Ullevål sykehus.

Dette skjer i forbindelse med prosjektet STOR (Smartere transport i Oslo-regionen).

Hensikten med de nye fartsdemperne er å gjøre hverdagen til tunge kjøretøy, og spesielt brann- og redningskjøretøy, enklere.

De nye fartsdemperne består av betong og gummi, hvor gummien vil gi etter for tunge kjøretøy. På den måten vil eksempelvis brannbiler spare verdifull tid på nedbremsing.

Slik ser de nye fartsdemperne ut, disse er plassert i Sognsveien, like ved Ullevålsalléen i Oslo.

Kan redde liv

I videoen du kan se øverst i saken, forteller branninspektør Tom Løvskogen, at de nye fartsdemperne gir stor effekt.

– Når vi kjører utrykning, må vi bremse bra ned for å ikke hoppe og sprette i bilen her. Og med alle fartshumpene som har kommet de siste årene, forlenger det utrykningstiden vår. Med de nye fartsdemperne Oslo kommune nå tester ut, merker vi nesten ikke at vi passerer dem. Det er positivt for utrykningstiden, sier Løvskogen i Oslo brann- og redningsetat.

Med de nye fartsdemperne vil brann- og redningskjøretøy kunne spare verdifulle minutter på nedbremsing, hvilket kan være avgjørende for å redde liv, understreker Bymiljøetaten i Oslo.

Med de nye fartsdemperne vil brann- og redningskjøretøy spare verdifulle minutter. Foto: Scanpix

Avsluttes til sommeren

Det nye testprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen.

De nye fartsdemperne skal testes ut frem til mai/juni, før det hele skal evalueres.

I testperioden vil man også gjennomføre farts- og støymålinger for å kunne dokumentere effekten sammenlignet med en tradisjonell fartshump.

Se hvordan de nye fartsdemperne fungerer i klippet øverst i saken.

