Takboks er kjempesmart når du skal ha med for eksempel ski – eller bare trenger å utvide bagasjeplassen i bilen. Men det har også noen ulemper. En av dem er økt luftmotstand, og dermed også forbruk.

For elbiler er dette gjerne enda viktigere enn for biler med bensin- eller dieselmotor. Rekkevidde er som kjent noe mange elbileiere har fokus på. Og er den snau i utgangspunktet, blir den i alle fall ikke bedre hvis du kjører rundt med en boks på taket.

Svenske Peter Fritzon sto bak en ekte snakkis i elbilmiljøene da han i fjor publiserte et innlegg på den svenske Tesla-klubbens hjemmeside. Fritzon hadde fått tips fra en aerodynamikk-opptatt nabo om at takboksen ville gi mindre luftmotstand hvis den ble snudd, altså med den butte enden forover.

Tatt utfordringen

Årsaken? Jo, teorien var at "riktig" plassering av takboksen ga mer turbulens bak den butte enden. Og det viste seg å stemme.

Fritzon, som for øvrig jobber som professor, er tydeligvis en grundig mann. Han testet møysommelig med bare takstativ, med takboksen "riktig" vei - og med denne snudd. Svaret: Forbruket ble redusert med over 16 prosent, med høyeste ende av takboksen vendt forover.

Takboks-produsenten Calix har tatt utfordringen kjapt. De har utviklet en takboks kalt Aero Loader, med fokus på elbiler. Designet gir mindre luftmotstand sammenlignet med en vanlig takboks.

Dette er slik vi er vant til at takbokser skal være. Tett mot taket og lavest i fronten. Foto: Foto: HTS Packline

Forsterkning i fronten

Men hvorfor ikke bare snu en «vanlig» takboks, og dermed oppnå det samme?

Poenget her er at de fleste takbokser er konstruert med forsterkning i fronten, som skal sørge for at bagasjen er best mulig sikret, for eksempel ved en kollisjon.

Aero Loader er konstruert for å stå nettopp denne veien og har forsterkninger i "riktig" ende. Boksen er forsterket i front for å motvirke vibrasjoner og den økte vektbelastningen.

I tester har boksen gitt en økt rekkevidde på 7 prosent på en elbil og tilsvarende mindre forbruk på en bil med fossilt drivstoff.

Det startet med testing på en Tesla, det ga raskt ny kunnskap om takbokser og luftmotstand. Foto: Calix.

Sjekke hva som er tillatt

Aero Loader rommer 425 liter, den veier i tom tilstand 20 kilo. Nettopp vekten er det viktig å merke seg her. Mange elbiler er nemlig godkjent for mindre taklast enn andre biler. Derfor er det viktig å sjekke hva som er tillatt her, og holde seg innenfor det.

Et godt tips for pakking av takboks, er at du skal plassere den letteste delen av bagasjen din her. En tung takboks kan nemlig i stor grad påvirke bilens kjøreegenskaper.

PS: Mange elbiler er ikke godkjent for å ha last på taket i det hele tatt. Her bør du sjekke vognkort eller med forhandler hvis du er i tvil.

