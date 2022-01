Fotballryktene: – Storbritannias rikeste mann vurderer bud på Manchester United

Manchester United-fansen er desperate etter å få nye eiere, og har i lang tid protestert mot de nåværende amerikanske eierne, Glazer-familien. Nå kan United-fansen få ønsket om at Glazers selger klubben i oppfyllelse.

Ifølge The Daily Mirror vurderer den styrtrike forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe (69) et oppkjøp av klubben en gang i fremtiden.

FORMEL !-EIER: Lewis Hamilton feirer sammen med medeier i Mercedes' F1-lag, den styrtrike forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe. Foto: Joan Monfort

Forretningsmannen gjorde seg selv til mangemilliardær da han startet firmaet Ineos i 1998. Han var den rikeste mannen i Storbritannia frem til han flyttet til Monaco av skattemessige årsaker i september 2020. Formuen hans skal være på gigantiske 14,7 milliarder dollar i 2022.

Ratcliffe er lidenskapelig interessert i sport, og har investert i seiling, sykling, friidrett, Formel 1, rugby og ikke minst fotball. Gjennom sitt firma Ineos eier han den sveitsiske klubben Lausanne-Sport og den franske Ligue 1-klubben Nice for øyeblikket.

I en uttalelse har Ratcliffe gjort det klart hva han krever dersom han skal kjøpe Manchester United eller en annen klubb i Premier League. Det viktigste for forretningsmannen er at han får verdi for pengene han investerer, og at klubbens finansielle struktur er i orden. Derfor er det uklart når han eventuelt vil vurdere å legge inn et bud på Manchester United.

– Jim er en stor fan av fotball, og er veldig interessert i å kjøpe en Premier League-klubb. Men han ønsker å få god verdi tilbake for pengene han investerer og for kostnadene han legger i det, derfor valgte han Nice fremfor en klubb i Premier League, sa en talsperson for den megarike forretningsmannen i 2019.

Tottenham er klar til å åpne lommeboken for å styrke troppen. Men nå har klubben fått avvist et bud på omlag 400 millioner kroner for Portos colombianske kantsspiller Luis Diaz, skriver The Guardian.

Aston Villa på sin side nærmer seg enighet med Juventus om et kjøp av Uruguays landslagsspiller Rodrigo Bentancur, hevder Football Insider.

Jesse Lingards overgang til Newcastle er i ferd med å kollapse fordi Newcastle nå nekter å betale Manchester United det de krever i betaling for låneoppholdet, melder Athletic.

Paris St-Germains og tidligere Liverpool-spiller Georginio Wijnaldum åpner for en retur til Premier League og Arsenal, melder Sky Sports.

Liverpool og Manchester City er begge interessert i Leicesters 24 år gamle belgiske landslagsspiller Youri Tielemans. Det skriver Leicester Mercury.

Juventus skal nå være enige med Fiorentina om betingelsene for et kjøp av angriperen Dusan Vlahovic. Dermed ender serberen ikke opp i Arsenal, slår Goal fast.

AC Milan ønsker å kjøpe Arsenals angriper Pierre-Emerick Aubameyang, som er helt ute i kulden på Emirates. 32-åringen takket nylig nei til å gå til klubben Al-Nassr i Saudi-Arabia, rapporterer Football Italia.