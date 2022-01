Planlegger du tur til utlandet? Dette må du vite nå

Fra 1. februar endres reglene for hva som gir et gyldig koronasertifikat.

Selv om Norge er i ferd med å åpne opp etter nok en nedstengning, kan situasjonen være ganske annerledes i andre land.

– Den viktigste beskjeden er at alle som skal ut og reise selv må sjekke reglene for landet de skal reise inn i, inkludert regler for koronasertifikat. Reglene kan være ulike for landene en reiser til, skriver FHI i en pressemelding.

I tillegg endrer EU reglene for koronasertifikatet fra tirsdag.

Nye regler

Frem til 31. januar er det tilstrekkelig å være grunnvaksinert med to vaksinedoser for at koronasertifikatet skal være gyldig – uavhengig av hvor lang tid som hadde gått siden siste vaksinasjon.

Fra 1. februar endrer EU reglene. Fra da må du ha registrert at du har tatt oppfriskningsdose hvis det er gått mer enn 270 dager siden du ble grunnvaksinert for at sertifikatet skal være gyldig.

Har det gått mer enn 270 dager siden du fikk andre dose, må du ved reise til enkelte land dokumentere oppfriskningsdose i koronasertifikatet ditt.

Er du grunnvaksinert med to doser og har nylig vært smittet, vil koronasertifikatet være gyldig i de fleste land i 180 dager.

Hva med barn?

FHI opplyser om at det er ulike regler i de ulike landene om det er krav for koronasertifikat for barn eller ikke.

Det er pågående prosesser omkring for eksempel barns mulighet til å få koronasertifikat basert på vaksine, om de skal være omfattet av det generelle kravet om boosterdose dersom det er gått mer enn 270 dager fra siste dose i grunnvaksinasjonen.

Slik finner du ut om koronasertifikatet ditt er gyldig Koronasertifikatet ditt er gyldig hvis det står følgende: For de som har tatt 3 vaksinedoser, skal det stå “3 av 3” under siste dose på koronasertifikatet.

For dere som har tatt en en-dose-vaksine, skal det stå “2 av 1” etter oppfriskningsdosen.

For dere som har tatt 4 vaksinedoser, to doser, en ekstra dose, og så en oppfriskningsdose, vil det stå “4 av 4".

For dere som har registrert gjennomgått sykdom, kan det være flere varianter av hvordan vaksinedoser viser. Hvis du for eksempel har tatt en vaksinedose i tillegg til at du har gjennomgått covid-19, og så har fått en oppfriskningsdose, vil det vises som “2 av 1”. Kilde: FHI

Verktøy før reisen

