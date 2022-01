Vinter og kulde har vist seg å gi mange elbileiere utfordringer. Rekkevidden synker nemlig betraktelig når det blir kaldt i været.

Men så langt finnes det ingen bransje-standard for å måle dette. De offisielle rekkeviddetallene etter den såkalte WLTP-metoden, blir målt i temperaturer på over 20 grader. Det er ikke nødvendigvis veldig relevant for oss nordmenn, som skal bruke bilene i svært varierte temperaturer.

Derfor har det også vært økt fokus på å teste rekkevidde på vinteren de siste årene. En av dem som har gått i bresjen her er NAF som nå i flere år har tatt med mange nye elbiler ut på vintertest – og kjørt helt til det er tomt for strøm.

Gjør en viktig jobb

I dag legger de ut på tur igjen – med en konvoi av elbiler.

– Her gjør NAF en jobb som er svært viktig og relevant for mange. Ved å ta med seg egne bergingsbiler ut på test, har de muligheten til å teste helt reelt hvor langt bilene kan gå. Det har gitt oss flere overraskelser så langt. Testene er også realistisk lagt opp, ved at det ikke er snakk om ekstrem sparekjøring. De kjører på landevei, motorvei og over fjelloverganger. Så nært vanlig norsk kjøremønster som mulig, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som selv har testet svært mange elbiler de siste årene.

Fra NAFs side blir det anført at informasjon om rekkevidde på vinteren er viktig for mange som skal kjøpe elbil.

NAF tester under realistiske, norske vinterforhold. Foto: NAF.

31 biler er med

– Rekkevidde om vinteren betyr enormt mye for de aller fleste som vurderer å kjøpe ny elbil. Denne testen vil vise hva de ulike modellene faktisk presterer på norsk vinterføre og enda viktigere hvilke biler som kommer nærmest rekkevidden du får oppgitt når du kjøper bilen, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Her sjekker de også hva som faktisk skjer når elbilene går i strømsparemodus og kjøres helt tomme for strøm, og hvor raskt bilene lader fra 10 til 80 prosent.

31 biler er med på årets test. Kriteriet er at dette må være elbiler som er nye på markedet i 2021 og 2022, eller modeller som har fått vesentlige oppgraderinger som vil påvirke forbruket målbart. Testvinneren er derfor ikke nødvendigvis den bilen som går lengst, men den bilen som er nærmest den rekkevidden bilkjøperne får opplyst.

Også ladehastigheten synker når det blir minusgrader. Hvor mye, kan variere betydelig.

Temperatur er svært viktig

– Alle tester av elbiler viser at de går kortere på vinteren, enn på sommeren. Men hvor stor forskjellen er, varierer mye mellom de ulike modellene. Noen reduserer rekkevidde med ti prosent, for andre er fort snakk om 30 prosent og mer. Her ser vi tydelig at mye av denne teknologien fortsatt er i en tidlig fase. Dessuten at bilprodusentene prioriterer forskjellig. Derfor er det egentlig ingen andre måter å finne ut dette på enn å teste under realistiske forhold, slik NAF gjør, sier Vegard Møller Johnsen.

Nå er det også klart at «realistiske forhold» kan variere mye. Temperatur er svært viktig her, elbiler bruker mer strøm jo kaldere det blir. Hastighet er også noe som påvirker forbruket mye:

Dette bildet er fra en tidligere vintertest, ikke noe å si på forholdene! Foto: NAF.

Oppdaterer underveis

– Enkelt forklart: 10 minus og 110 km/t på motorvei – da trives elbilene dårlig. Det har vi i Broom erfart mange ganger. Slaps og snø i veibanen kan også påvirke forbruket mye. Dette er sjelden noe problem i hverdagen, da har de fleste av oss mest småkjøring og dermed lite rekkeviddeangst. Men en aktuell problemstilling for mange er om elbilen får dem helt fram til hytte, også når forholdene er tøffe på vinteren. NAFs test er i så måte en veldig god indikator, sier Brooms redaksjonssjef.

Vi legger til at du kan følge årets store vintertest på NAFs hjemmeside. Her oppdaterer de underveis og legger også ut alle resultatene når testen er avsluttet.

Her er noen av bilene som er med i år:

Skoda Enyaq

Hyundai Ioniq 5

Audi e-tron Q4

Audi e-tron GT

Mercedes EQA

Mercedes EQB

Mercedes EQS

BMW i4 M50

BMW iX

BYD Tang

Cupra Born

Kia EV6 4

NIO ES8

Porsche Taycan 4 Cross Turismo

Tesla Model Y

Volvo C40 Recharge

