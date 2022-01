Flere land vil behandle korona som influensa: – Vi nærmer oss en slik situasjon

FHI tror at toppen av smittebølgen snart er nådd og at det går mot gjenåpning.

Tirsdag ble det registrert 24.429 koronasmittede i Norge. Før omikron ville så mange smittede på ett døgn fått oss til å trekke i nødbremsen.

– Vi har en helt annen epidemi i Norge med omikron. Den sprer seg raskere, men gjør at vi kan tåle og leve med mye høyere smittetall før, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Tirsdag var 253 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus, hvorav 60 lå på intensivavdeling.

– Sykehustallene er ikke så høye heller, og de er faktisk nedgående. Mange færre blir innlagt med alvorlig sykdom, sier Forland.

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at vi nærmer oss en situasjon der vi kan sammenligne korona med influensa. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Omikron har gjort at stadig flere land vurderer eller har besluttet at korona ikke lenger skal være en samfunnskritisk sykdom. I stedet skal sykdommen håndteres som en influensa uten tiltak.

– Tiltakene kan trappes gradvis ned

Nå mener FHI at det er utviklingen også i Norge.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid, uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde. Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først, skriver FHI i sin ferske risikovurdering.



FHI bygger denne konklusjonen på at epidemien nå har en veldig stor spredningsevne, og vil bli enda større med BA.2-varianten. Samtidig gir koronainfeksjon nå en mildere sykdom enn tidligere.

– Tiltakene som skal til for å kunne bremse epidemien vil være omfattende og inngripende og dermed neppe forholdsmessige i denne situasjonen, skriver de.

Tiltak forskyver bare problemet

Ett annet av FHIs argument for å trappe ned på tiltakene nå, er at tiltakene mot epidemien koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært.

– En kraftig bremsing av epidemien nå kan bety at mange hundre tusen ikke blir smittet nå, men seinere. Problemet forskyves bare, skriver FHI.

Folkehelseinstituttets konklusjon er dermed:

Samfunnet bør snarest tilbake til normal hverdag.

Epidemien bør fortrinnsvis håndteres med gode råd og leveregler til befolkningen, ikke med lov og forskrift.

Snart bør SARS-CoV-2-infeksjon ikke lenger defineres som allmennfarlig smittsom sykdom, slik at man unngår at noen kommuner setter i verk strenge tiltak.

BESKYTTELSE: Munnbind er fortsatt ansett som ett av de viktigste tiltakene mot smitte i Europa. Her fra Barcelona i fjor. Foto: Emilio Morenatti / AP

Mer som influensa

Spania er blant landene som har besluttet å endre strategi midt under omikronbølgen.

De vil slutte med testing og smittetall-registrering, og mener det er på tide å se på pandemien mer som en endemi, slik man gjør med influensa.

Flere land har lettet på koronatiltak den siste uken, deriblant Storbritannia. I Danmark skal alle tiltak med unntak av testing på grensen avvikles 1. februar.

I Norge har også regjeringen sagt at det er naturlig å se på lettelser.

Onsdag kveld sa Kjerkol til TV 2 at alle kan forberede seg på lettelser neste uke.

– Men tanke på hvor mange smittede vi registrer hver dag, kunne vi like greit sagt at 25.000 har fått en forkjølelse?

– Vi nærmer oss en sånn situasjon, men det er kanskje mer riktig å sammenligne med influensa. De fleste blir ikke alvorlig syke fordi vi har god grunnvaksinering og fordi flere har hatt smitte og er immune, sier fagdirektøren.

Tirsdag sa Forland til VG at «tiltakene kanskje gir større belastning enn sykdommen i seg selv».

Mer smittsom omikronvariant: – Gir raskere smittespredning

Misvisende smittetall

– Kan vi komme til å se enda høyere smittetall eller nærmer vi oss en smittetopp?

– Vi nærmer oss det, når vi har tall som vi har i dag. Vi har sett smittetall i Danmark i samme størrelsesorden, og da har ikke tallene gått mye høyere, sier Forland.

Siden hurtigtester erstatter kravet om PCR-test for fullvaksinerte og personer som har vært smittet, vil ikke smittetallene fremover gi et riktig bilde av situasjonen.

– Vi får et større mørketall, og det vil bli et hopp og et brudd i kurven. Det som er viktigst å følge med på er hvor mange som blir alvorlig syke, og der har vi fortsatt god statistikk, sier Forland.

Nå er det opptil hver enkelt som blir smittet å registrere dette i egen kommune.