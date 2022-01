Én person til sykehus etter påkjørsel

Onsdag morgen rykket nødetater ut etter melding om at en person hadde blitt påkjørt i Nodeland sentrum.

– En person kjøres til sykehus med skader i ben og hode, skriver politiet på Twitter.

Personens tilstand er ukjent. Politiet gjennomfører avhør på stedet.

Den skadde er en kvinne i slutten av 50-årene.

– Hun ble påkjørt i en 40-sone, sier operasjonsleder John Repstad til TV 2:

– Ambulanse fraktet den skadde til traumemottaket på Sørlandet sykehus Kristiansand.

Videre opplyser Repstad at det foreløpig er uklart hva som har skjedd, og at politiet nå ønsker at folk tar kontakt med dem om de har sett hendelsen.