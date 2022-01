Aktor ber om tre og et halvt års fengsel for tiltalt Boligbygg-konsulent

Aktor i saken mot de fem tiltalte i korrupsjonssaken i Oslo kommunes eiendomsselskap Boligbygg, ber om tre og et halvt års fengsel for den hovedtiltalte.

For de fire andre tiltalte ba aktor om fengsel fra seks måneder til tre år.

Skandalen som ble rullet opp av Dagens Næringsliv i 2017 , regnes som Oslo kommunes største korrupsjonssak noensinne. Nå nærmer hovedforhandlingene i Oslo tingrett seg slutten etter mer enn 20 rettsdager, skriver Dagens Næringsliv.

Fem menn er tiltalt for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med Boligbygg-saken der bygårder og leiligheter ble videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. Alle nekter straffskyld,

– Alle skal dømmes etter tiltalen, sa førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim tirsdag.

– De tiltalte har utnyttet en sårbar situasjon i kommunen, der det var snakk om forvaltning av store summer over kort tid. Det var forholdsvis stort spillerom for de som ville utnytte situasjonen. Dette må vurderes straffeskjerpende, sa politiadvokat Marthe Smestad i Økokrim under fremleggelsen av straffepåstanden.

Aktor foreslår også inndragning av til sammen 9 millioner kroner fra fire av de tiltalte.

Boligbygg bestilte en gransking av saken etter DNs artikkelserie høsten 2017. Kjøp av rundt 500 leiligheter for til sammen 1,4 milliarder kroner ble ettergått av granskere fra revisjonsfirmaet Deloitte.

Granskerne konkluderte ett år senere med at kommunen hadde betalt en overpris på mellom 80 og 115 millioner krone for eiendommene.