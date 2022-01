Demonstrasjoner etter journalistdrap i Mexico

Etter tre drap på journalister de to siste ukene, var det demonstrasjoner flere steder i Mexico tirsdag.

Særlig to journalistdrap i Tijuana, som grenser mot USA, har vakt oppsikt. Krimfotograf Margarito Martínez ble skutt 17. januar, mens reporter Lourdes Maldonado ble skutt 23. januar.

Flere titalls journalister og støttespillere marsjerte ned en hovedgate i byen tirsdag kveld. Tidligere på dagen la fotografer ned kameraer foran nasjonalpalasset i Mexico by. Det ble også lagt ned blomster og små skilt med «Presse, ikke skyt!» sammen med bilder av drepte journalister.

På innsiden av palasset lovte president Andres Manuel Lopez Obrador på sitt daglige pressetreff at det vil gjøres mer for å holde dem som står bak ansvarlige.

Men det er liten grunn til optimisme. Nesten 50 journalister er drept i Mexico siden desember 2018.

Regjeringen erkjente nylig at mer enn 90 prosent av drapene på journalister og menneskerettsaktivister i landet forblir uløst, selv om det er innført programmer for å beskytte dem.

New York-baserte Committee to Protect Journalists mener at andelen journalistdrap i Mexico som forblir uløste, er 95 prosent.

Det ble også holdt demonstrasjoner i delstatene Veracruz, San Luis Potosí, Durango og Nayarit, der journalister samlet seg med plakater som «Sannheten kan ikke drepes».

Mexico er det farligste landet på den vestlige halvkule for journalister. Flere av journalistene som er drept den siste tiden, var omfattet av regjeringens beskyttelsesprogram.