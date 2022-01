Roser regjeringen for Taliban-samtalene

NEW YORK(TV2): Mahbouba Seraj dro rett fra forhandlingene med Taliban i Oslo til New York for å møte Jonas Gahr Støre. Hun sier det var modig av regjeringen å arrangere samtalene.

Regjeringen har fått mye kritikk for å legge til rette for samtaler med Taliban på norsk jord denne uken. Men den afghanske kvinneaktivisten Mahbouba Seraj roser Støre-regjeringen for initiativet.

– Dette er et fantastisk steg, og det er veldig modig. Det var ikke noe galt. Hvis opposisjonen er i mot det, så er opposisjonen i mot det, sier hun til TV2 om kritikken mot regjeringen.

Da Taliban inntok Kabul i august i fjor bestemte Seraj seg for å bli værende i landet. Hun sier at samtalene i Oslo handlet om å starte en dialog. Ingen avtaler ble inngått.

– Det var ingen løfter som ble gitt. Det var en dør som ble åpnet, og folk fra sivilsamfunnet i Afghanistan og de med innflytelse satt ovenfor hverandre og pratet. Det var alt som skjedde, sier Seraj.

Møtte statsministeren

Seraj møtte statsminister Jonas Gahr Støre på Norges FN-delegasjon i New York. På onsdag skal hun holde en tale under et møte i FNs Sikkerhetsråd om Afghanistan. Støre skal lede møtet siden Norge har formannskapet i Rådet i januar.

STERKT INNTRYKK: Statsminister Jonas Gahr Støre sa det gjorde sterkt inntrykk å møte Seraj, som har blitt værende i Kabul etter at Taliban inntok byen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Det gjør et sterkt inntrykk å møte et menneske som henne som klarer å sette ord på den fortvilelsen de opplever med en så krevende situasjon, men samtidig med et pågangsmot og håp om at det er en vei videre, sier Støre til TV2.

Statsministeren har vært i New York mens samtalene med Taliban har foregått i Oslo. Tidligere denne uken sa han til TV2 at han mente det var riktig å invitere Taliban, et inntrykk som ble forsterket etter møtet med Seraj.

– Jeg ble glad for at hun fant samtalene meningsfulle, og at det å møtes på denne måten var både nødvendig og riktig, sier Støre.

Stoler ikke på Taliban

Seraj understreker at hun ikke stoler på Taliban, selv etter disse samtalene. Som et eksempel trekker hun frem at Taliban har lovet å gjenåpne skolene for jenter i mars, når skoleåret åpner i store deler av landet.

Men i byene Kandahar og Jalalabad er skolene fortsatt stengt selv om skoleåret skulle begynt i januar.

– Det er et varselstegn. For det er noe de kunne ha gjort, men så gjorde de det likevel ikke, sier Seraj.

TV2 spurte henne om kvinneaktivistene Tamana Paryani og Parawana Ibrahimkehl. De ble bortført fra hjemmene sine av væpnede menn. Seraj sier Taliban nektet for at det var de som sto bak.

– Det er urovekkende at når vi spør dem om det, og så sier de at de ikke vet noe. Det er vi ikke veldig fornøyde med, sier Seraj.

Tror du på Taliban når de sier at de ikke vet noe?

– Selvfølgelig ikke, sier hun.

SKEPTISK: Mahbouba Seraj sier hun ikke stoler på Taliban, selv om hun mener det var riktig å gå i dialog med dem i Oslo denne uken. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Håper på nye samtaler i Kabul

Seraj sier hun håper at hun kan fortsette med samtalene med Taliban i Kabul. Like før hun dro fra Oslo ba hun Taliban-lederne om et nytt møte mellom de nye styresmaktene og de gjenværende kvinneaktivistene i Kabul. Det sa de at de var villige til å gå med på.

– Jeg får la tvilen komme ham til gode. Det er ikke mye annet jeg kan gjøre, sier hun.

Ifølge FN er den humanitære situasjonen i Afghanistan svært alvorlig. 24 millioner afghanere trenger hjelp, og en million barn er i ferd med å sulte.

Når vil fred komme til landet ditt?

– Jeg ber for det, natt og dag. Men bønn alene vil ikke hjelpe. Vi trenger handling for å få fred. Og en av tingene man må gjøre er det som regjeringen deres gjorde. Å åpne dører og muligheter. Slik vil vi kanskje få fred, sier Seraj.