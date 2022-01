Rørt Solberg: – Ekstra godt å slå Norge

– Jeg er veldig glad og stolt. Jeg er rørt av prestasjonen vår, sier Sveriges landslagssjef Glenn Solberg til TV 2 etter at semifinalebilletten var sikret.

Solberg og Sverige skal spille for medaljer på bekostning av Norge, som må ta til takke med en kamp om femteplassen mot Island eller Frankrike fredag.

– Du skjønner at det er ekstra godt å få lov til å slå Norge. Det er kanskje feil å si det … Men det ville vært verre å tape også. Det ville vært ekstra vondt. Det er en helt vanlig kamp, men jeg bor i Norge, så det å vinne mot Norge betyr mye for meg, sier Solberg.

Solberg mener seieren er et eksempel på troen i det svenske laget.

– Vi har det ganske dritt

– Vi tror på oss selv og konseptet vårt. Vi fikk noen flere redninger bakover (i andre omgang). I tillegg ble vi skarpere fremover, og vi turte å løpe, slapp oss mer løs og flere meldte seg på fremover, sier Solberg.

Norge ledet med fem mål til pause.

– Hva sa du i pausen?

– Forsvarsmessig var det én ting vi snakket om, og det var å komme frem på skytterne. Vi var litte grann for sent ute. I andre omgang var vi mye flinkere, og det ble flere bomskudd. Fremover var vi tydelige på at vi måtte være tøffere på mål, skape noe for nestemann, være nærmere mål og være skarpere, sier han.

SNUDDE KAMPEN: Sverige og Glenn Solberg lå under med fem mål til pause, men vant 24-23 mot Norge. Foto: Armin Rauthner / BILDBYRÅN

Sverige fikk ingen god inngang på kampen, for mandag kom beskjeden om at stjernespillerne Felix Claar og Andreas Palicka var koronasmittet. Solberg sa på mandagens pressekonferanse at det gjorde Norge til storfavoritter.

– Det sier veldig mye om lagmoralen vår, og det kjennetegner laget vårt. Vi fighter og kjemper for hverandre, og holder oss til konseptet vårt i 60 minutter. Å vinne mot Norge med så mange som har vært ute, er veldig imponerende, mener Solberg.

– Nå er alt mulig?

– VI får se på testsvarene i morgen, sier Solberg med et smil.

Sverige møter Danmark eller Frankrike i fredagens semifinale. For Norge blir det Island eller Frankrike samme dag.