I sorg etter morens bortgang

For ni år siden fikk Espens mor, Kari Fiveland, diagnosen hun fryktet i så mange år: Alzheimer.

De første årene bodde hun hjemme med sykdommen. Så sa det stopp – det var ikke lenger mulig.

Høsten 2020 eskalerte tilstanden og den julen det året var familiens siste jul sammen.

Åpenhet om diagnosen

Tredje juledag 2020 kjørte Espen moren sin til hennes nye bosted, Jonsokberget demensavdeling på Jørpeland.

RADARPAR: Espen er yngst i søskenflokken og har alltid hatt et svært nært forhold til moren sin. Foto: Privat

I samme bygg hvor hun selv var pleier på psykiatrisk senter før hun pensjonerte seg.

For TV 2 -programlederen, moren og resten av familien har det vært svært viktig med åpenhet helt fra hun fikk diagnosen.

– Vi har hatt en gradvis tilvenning til situasjonen. Det har blitt gradvis verre og så har det tiltatt veldig det siste halve året, sier Fiveland.

Den siste tiden har Espen og familien sett at moren har blitt enda dårligere.

Mandag kveld døde Kari Fiveland, 84 år gammel.

– Vi var et radarpar

TV 2-programlederen deler nyheten på Instagram, med et koselig bilde av seg selv som ung sammen med sin mor.

«Snille, rause og inkluderende mor, som alltid satte andre før seg selv. Vi var et radarpar, hun og jeg.»

Fiveland er klar på at det ble en veldig trist kveld.

– Men også en av de sterkeste og fineste opplevelsene jeg har hatt, skriver programlederen.

Fiveland og faren, Kjell, holdt Kari og passet på henne mandag kveld, mens pusten hennes ble stadig svakere og til slutt stoppet.

Espen og faren Kjell forteller at sykdommen tok mer og mer over livet til Kari. Foto: God Morgen Norge

Espen skriver videre:

«Mor har en stor og flott familie og fikk et langt og godt liv til tross for Alzheimer de siste åra. Takk for alt»